Трамп закрыл южную границу США для нелегалов

Президент США Дональд Трамп подписал указ о приостановке въезда нелегальных мигрантов через южную границу и их высылке, сообщили в Белом доме.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Carlos Barria / Reuters Президент США Дональд Трамп

Фото: Carlos Barria / Reuters

Дональд Трамп также ограничил право мигрантов, попавших на территорию страны через южную границу, оставаться там под предлогом поиска убежища.

Он поручил Министерству внутренней безопасности, Минюсту и Госдепартаменту принять меры для выдворения нелегалов, въезжающих в США с юга.

Ранее Дональд Трамп обещал остановить проникновение нелегальных мигрантов и начать процесс их экстрадиции. 21 января он ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации из-за кризиса на южной границе США.

Первые указы и поручения нового президента США — в материале «Ъ».