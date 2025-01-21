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Коммерсантъ FM
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Дональд Трамп казнит и милует

Новый президент США проявил жесткость к преступникам и милость к своим сторонникам

Едва вступив в свои права, новый хозяин Белого дома Дональд Трамп, как и ожидалось, сделал решительный шаг к восстановлению смертной казни в качестве краеугольного камня американской федеральной системы правосудия. Уже в первый день в качестве президента политик распорядился отменить мораторий на исполнение смертных приговоров, введенный Джо Байденом, и дал указание оперативно разобраться с проблемой нехватки препаратов для смертельных инъекций. Кровожадный настрой 47-го президента США, впрочем, был отчасти компенсирован решением о единовременном помиловании сразу полутора тысяч участников штурма Капитолия 6 января 2021 года.

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

Фото: Carlos Barria, Reuters

Президент США Дональд Трамп

Фото: Carlos Barria, Reuters

Еще до вступления в должность 47-го президента США Дональд Трамп громогласно обещал вновь вернуть высшую меру наказания. И, вступив в свои права 20 января, не стал откладывать решение этой проблемы в долгий ящик. В тот же день новоиспеченный американский лидер распорядился возобновить федеральные казни и сделать доступными смертельные инъекции, из-за нехватки которых в штатах то и дело оттягивали приведение в исполнение приговоров. В частности, указ президента предписал Министерству юстиции применять смертную казнь в случаях убийства правоохранителей и в качестве наказания за преступления, совершенные нелегальными иммигрантами. Но наверняка этими категориями дело не ограничится: в ходе своей предвыборной кампании Дональд Трамп предлагал ввести смертную казнь также для наркоторговцев и торговцев людьми.

По сути, Дональд Трамп всего лишь остался верен самому себе. Еще в его первый срок в США было приведено в исполнение рекордное число казней федеральных заключенных — сразу 13 (для сравнения: с 1963 года до начала первого президентства Трампа в Штатах было казнено только трое федеральных заключенных). При этом три последних смертных приговора из этого числа были приведены в исполнение в январе 2021 года — за считаные дни до того, как Трамп передал бразды правления Джо Байдену.

Зато Байден, напротив, оказался крайне милосердным главой государства.

По данным прежней администрации США, за время своего президентства 46-й президент вынес больше решений о смягчении наказания, чем любой из его недавних предшественников. При нем в 2021 году был введен мораторий на смертную казнь на федеральном уровне. А под занавес своего срока Джо Байден распорядился смягчить приговоры 37 приговоренным к смертной казни лицам, заменив эту меру наказания на пожизненное заключение без возможности условно-досрочного освобождения. Таким образом, ко времени вступления в должность Дональда Трампа в федеральной камере смертников осталось всего трое преступников.

Кроме того, Джо Байден, в начале декабря помиловавший своего сына Хантера, издал указ о так называемом превентивном помиловании и ряда других близких членов своей семьи, в отношении которых еще даже не началось расследование. При этом уходящий лидер пояснил, что такое решение не стоит интерпретировать как «признание того, что они совершили какой-либо проступок», а, скорее, как попытку вывести их из-под вероятного удара, мотивированного местью со стороны нового президента.

К слову, в последние часы своего президентства Байден смягчил наказание и для того, кого называли самым известным в СССР индейцем.

Речь идет о 80-летнем Леонарде Пелтиере, проведшем за решеткой около полувека по обвинениям в убийстве двух офицеров ФБР в ходе вооруженной стычки между активистами Движения американских индейцев и агентами спецслужбы в 1975 году. Сам Пелтиер, ставший для многих стран иконой борьбы за права коренных американцев и шесть раз выдвигавшийся на Нобелевскую премию мира, свою вину неизменно отрицал, считая себя политическим заключенным. На этой неделе волею Байдена его хоть и не помиловали, но все же позволили провести оставшиеся дни под домашним арестом.

На этом фоне жесткая позиция Дональда Трампа в отношении преступности и позиционирование им смертной казни как ключевого инструмента сдерживания насильственных преступлений действительно стала разительным контрастом с позицией его предшественника. Впрочем, пока худшие предсказания не сбылись. Напомним, в феврале прошлого года журнал Rolling Stone со ссылкой на некие источники писал, что, став президентом, Трамп намерен не просто восстановить смертную казнь, но и возродить запрещенные методы ее исполнения.

В частности, на тот момент кандидат в лидеры США, как утверждается, всерьез размышлял о возвращении расстрела, повешения и даже гильотины для приговоренных к смертной казни.

Якобы он также задумывался о проведении групповых казней и трансляции таких кадров по телевидению.

Мировые СМИ о вступлении Дональда Трампа в должность президента США

Между тем в первый день своего президентства новый хозяин Овального кабинета не только распорядился вернуть смертную казнь, но и проявил жест милосердия по отношению к своим почитателям. 20 января он подписал указ о помиловании порядка 1,5 тыс. участников штурма Капитолия 6 января 2021 года, и уже во вторник первые из осужденных в годы президентства Джо Байдена сторонников Трампа начали выходить на свободу.

Наталия Портякова

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