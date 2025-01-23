Трамп: я предпринял срочные действия для отмены политики леворадикалов

Президент США Дональд Трамп начал свое видеообращение на Международном экономическом форуме в Давосе со слов о том, что его администрация унаследовала «экономический хаос» от кабинета Джо Байдена. Однако, как считает господин Трамп, его победа на выборах ознаменовала «золотой век» для Америки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Yves Herman / Reuters Фото: Yves Herman / Reuters

«Я предпринял срочные действия для отмены политики леворадикалов, которая привела к этому бедствию, в частности, к иммиграции, преступности и инфляции»,— сказал по видеосвязи 47-й президент США (цитата по сайту Белого дома). Он добавил, что экономическая уверенность США стремительно растет, а многие компании объявили о планах инвестировать миллиарды в страну.

В первый же день своего нового президентского срока Дональд Трамп подписал почти 200 собственных указов и распоряжений. Так, господин Трамп подписал указ о прекращении «искусственного внедрения расовой и гендерной идеологии» и в качестве официальной политики правительства США заключил признание двух гендеров — женского и мужского.

Также он отменил приказ, позволявший трансгендерам служить в армии США; ввел режим чрезвычайной ситуации на южной границе США из-за нелегальной миграции, а также поручил ввести ограничения на получение гражданства США по праву рождения (что позже было заблокировано судом штата Вашингтон). Также он подписал указ об «освобождении американской энергетики», который замораживает финансирование инфраструктурных проектов в сфере зеленой энергии. Также направил письмо в ООН о выходе США из Парижского соглашения по климату.

Подробнее о первых указах господина Трампа — в материале «Ъ».