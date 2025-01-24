Госдеп США перестал оформлять паспорта с символом «Х» в графе пола

Госдепартамент США остановил рассмотрение заявок на оформление паспортов с указанием «X» в графе пола, а также на замену гендера в действующих документах, пишет The Guardian. По информации издания, накануне, 23 января, сотрудники ведомства получили от госсекретаря Марка Рубио указание соблюдать новые правила оформления документации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Elizabeth Frantz / File Photo / Reuters Фото: Elizabeth Frantz / File Photo / Reuters

В разосланном письме господин Рубио подчеркнул, что политика США заключается в том, что пол человека не подлежит изменению. По данным газеты, госсекретарь также указал на необходимость использовать во всех официальных документах слово «пол», а не «гендерная принадлежность». Такие правила затрагивают как текущие, так и будущие заявления на получение паспорта, отмечает Guardian.

Граждане США весной 2022 года получили возможность при оформлении документов указывать в графе «пол» не «мужской» или «женский», а «Х». В материале говорится, что паспорта с идентификацией «Х» по-прежнему действительны, однако могут возникнуть проблемы с их продлением.

В первый день на президентском посту Дональд Трамп подписал указ о признании в стране только двух гендеров — мужского и женского. В декабре 2024 года республиканец обещал остановить «трансгендерное безумие в США». Он заявил о планах запретить менять пол детей, запретить трансгендерам служить в армии, мужчинам-трансгендерам — участвовать в женских видах спорта.

Подробнее о первых указах господина Трампа — в публикации «Ъ».