Госдеп США перестал оформлять паспорта с символом «Х» в графе пола
Госдепартамент США остановил рассмотрение заявок на оформление паспортов с указанием «X» в графе пола, а также на замену гендера в действующих документах, пишет The Guardian. По информации издания, накануне, 23 января, сотрудники ведомства получили от госсекретаря Марка Рубио указание соблюдать новые правила оформления документации.
Фото: Elizabeth Frantz / File Photo / Reuters
В разосланном письме господин Рубио подчеркнул, что политика США заключается в том, что пол человека не подлежит изменению. По данным газеты, госсекретарь также указал на необходимость использовать во всех официальных документах слово «пол», а не «гендерная принадлежность». Такие правила затрагивают как текущие, так и будущие заявления на получение паспорта, отмечает Guardian.
Граждане США весной 2022 года получили возможность при оформлении документов указывать в графе «пол» не «мужской» или «женский», а «Х». В материале говорится, что паспорта с идентификацией «Х» по-прежнему действительны, однако могут возникнуть проблемы с их продлением.
В первый день на президентском посту Дональд Трамп подписал указ о признании в стране только двух гендеров — мужского и женского. В декабре 2024 года республиканец обещал остановить «трансгендерное безумие в США». Он заявил о планах запретить менять пол детей, запретить трансгендерам служить в армии, мужчинам-трансгендерам — участвовать в женских видах спорта.
Подробнее о первых указах господина Трампа — в публикации «Ъ».
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