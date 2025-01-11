Главные новости к утру 11 января

В Тамбовской области БПЛА врезались в два жилых дома, несколько человек получили ранения. Над Воронежской областью сбили более 15 БПЛА. Также несколько дронов уничтожили в Белгородской области.

Ущерб от недобросовестных финансовых операций в «Роснано» превысил 200 млрд руб., сообщил директор по особым поручениям компании Евгений Фролов. Возбуждены уголовные дела на сумму более 43 млрд руб.

Оборот заведений общепита в России в период 1–8 января вырос на 16% год к году, следует из данных «Платформы ОФД» (есть у «Ъ»). Рост был продиктован увеличением числа покупок на 5%, также вырос средний чек — на 11%, до 1,3 тыс. руб.

Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что США настаивают на полном выводе российского капитала из сербской компании NIS. На выполнение этого требования дано 45 дней, до 25 февраля.

Президент США Джо Байден не успел израсходовать почти $4 млрд из одобренных Конгрессом средств на оказание помощи Украине, сообщил Пентагон. Оставшиеся деньги перейдут администрации Дональда Трампа.

Программу перекрестных полетов на Международную космическую станцию продлили до 2026 года. «Роскосмос» и NASA планируют выполнить три полета в 2025–2026 годах.