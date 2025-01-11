Над Воронежской областью сбили более 15 БПЛА

Силы ПВО и средства РЭБ уничтожили в Воронеже еще несколько БПЛА. За ночь в Воронежской области сбили уже более 15 беспилотников, заявил губернатор Александр Гусев.

По предварительной информации, в результате атаки пострадавших и разрушений нет. Господин Гусев уточнил в Telegram, что в регионе сохраняется опасность атаки БПЛА.

Три часа назад воронежский губернатор сообщал, что были сбиты несколько БПЛА в Воронеже и еще в двух районах области. Система оповещения из-за работы ПВО также объявлена в Анапе, местные власти пока не отчитывались о сбитых дронах.