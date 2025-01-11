В Тамбовской области БПЛА врезались в два жилых дома, есть пострадавшие

Врио губернатора Тамбовской области Евгений Первышов сообщил, что беспилотники врезались в два многоквартирных дома в городе Котовске. От осколков стекол пострадали несколько человек, им оказана помощь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: телеграм-канал врио главы Тамбовской области Фото: телеграм-канал врио главы Тамбовской области

Уточняется, что возгораний на месте ЧП нет, здания получили незначительные повреждения. Для жителей пострадавших квартир открыт пункт временного размещения. Оперативные службы Тамбовской области работают в режиме повышенной готовности.

«Оцениваем нанесенный ущерб, будем оперативно ликвидировать последствия»,— написал господин Первышов в Telegram.

По данным Telegram-канала Shot, ранения получили как минимум пять человек. Утверждается, что беспилотники врезались в пятиэтажки на улицах Посконкина и Колхозная, в десяти квартирах выбило окна. На кадрах с места ЧП видно, что у зданий повреждены фасады.

В прошлый раз Тамбовская область подверглась атаке 25 декабря 2024 года. Тогда над территорией региона сбили три БПЛА, никто не пострадал.

Сегодня, 11 января, ночью беспилотники также атаковали Воронежскую область. Было сбито более 15 БПЛА, обошлось без жертв и разрушений на земле. Кроме того, средства ПВО работают в Анапе.