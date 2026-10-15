Глава ФБР опубликовал пост со словами: «Из России с любовью»
Глава ФБР Кэш Патель опубликовал пост в соцсети X с подписью «Из России с любовью». Накануне ведомство опровергло сообщения СМИ о его поездке в Россию.
Ранее телеканал MS NOW со ссылкой на источники утверждал, что Патель приземлился в России. Спустя час официальный аккаунт ведомства FBI Rapid Response опроверг эту информацию. По информации бюро, господин Патель находился в Университете Либерти в штате Вирджиния. Позже сам Патель также подтвердил свое нахождение в США.
Как отмечает издание Politico, в июле источники сообщали о планах главы ФБР посетить Москву и Санкт-Петербург в середине октября — 14–15 числа. Цели визита не уточнялись.