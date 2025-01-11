Байден не успел потратить $4 млрд из выделенных Конгрессом средств на Украину

Администрация президента США Джо Байдена не успела израсходовать почти $4 млрд из одобренных Конгрессом средств на оказание помощи Украине. Об этом сообщила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

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Фото: Elizabeth Frantz , Reuters Президент США Джо Байден

Фото: Elizabeth Frantz , Reuters

Во время брифинга ее спросили, сколько из выделенных в 2024 году денег на поддержку Киева останется администрации избранного президента США Дональда Трампа. «В распоряжении следующей администрации останется чуть менее $4 млрд, которые она сможет использовать для Украины»,— сказала госпожа Сингх (цитата по ТАСС).

Пентагон сообщал, что уходящая администрация США с начала российской военной операции обязалась предоставить Украине вооружения на $65,4 млрд. 9 января глава Пентагона Ллойд Остин объявил, что США выделят Украине очередной пакет военной помощи на $500 млн. В него войдут в том числе боеприпасы класса «воздух--земля» и оборудование для полученных ВСУ истребителей F-16. Ведомство не ожидает сокращения помощи Киеву после прихода к власти избранного президента Дональда Трампа.

Об обсуждении урегулирования военного конфликта — в материале «Ъ» «Встречная Украина».