Вучич: США потребовали от Сербии вывести российский капитал из компании NIS

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что США настаивают на полном выводе российского капитала из сербской компании NIS. Сербские власти должны выполнить это требование до 25 февраля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Сербии Александр Вучич

Фото: Johanna Geron, Reuters Президент Сербии Александр Вучич

Фото: Johanna Geron, Reuters

Господин Вучич напомнил, что в 2008 году правительство Сербии продало NIS «Газпром нефти». «Что от нас требуют?.. Полного вывода российских интересов из компании NIS»,— рассказал Александр Вучич (цитата по сербскому телерадиоканалу РТС).

Он добавил, что Вашингтон не устраивает вариант сокращения доли российского капитала. Власти США и Сербии планируют провести консультации по ситуации с сербской компанией.

NIS занимается разведкой и добычей углеводородов, она владеет НПЗ в городе Панчево. Ее сеть АЗС, насчитывающая более 400 станций, также работает в Боснии и Герцеговине, Болгарии и Румынии. «Газпром нефти» принадлежит 50% NIS, «Газпрому» — 6,15%. Еще 29,87% акций — в собственности Сербии, остальное — у миноритарных акционеров.

Вчера, 10 января, администрация президента США Джо Байдена ввела самый жесткий за последние годы пакет санкций в отношении российского ТЭКа. В санкционный список впервые внесли крупнейшие российские нефтяные компании «Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз». Кроме того, теперь за взаимодействие с российским энергетическим сектором под санкции США может попасть любое лицо.

Подробности — в материале «Ъ» «Нефть повышенной токсичности».