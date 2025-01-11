Ущерб от недобросовестных финансовых операций в «Роснано» превысил 200 млрд руб.

По фактам предполагаемых хищений в «Роснано» возбуждены уголовные дела на сумму более 43 млрд руб., сообщил директор по особым поручениям компании Евгений Фролов. Оценочный ущерб от недобросовестных финансовых операций превысил 200 млрд руб.

По его словам, среди фигурантов — сотрудники, партнеры, члены органов управления и представители органов власти, некоторым предъявили обвинения. Точное число фигурантов он не назвал, но уточнил, что скрывающиеся за рубежом объявлены в международный розыск.

Как утверждает господин Фролов, были выявлены факты вывода средств в иностранные юрисдикции. Деньги выводили «под видом покупки сомнительных технологий у аффилированных компаний» по завышенной цене, лоббирования «искусственных рынков сбыта», а также продажи долей госкомпании по заниженной стоимости.

«Восстановление ликвидности реализуется, как правило, путем мирного урегулирования через традиционные инвестиционные и корпоративные инструменты. Средства направляются на финансирование индустриального цикла проектов компании»,— рассказал он ТАСС.

В апреле 2024 года МВД предъявило обвинения по делу о хищении из «Роснано» 1,676 млрд руб. Суд заочно арестовал двух бывших топ-менеджеров — Олега Киселева и Ирину Рапопорт. Их обвиняют по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата в особо крупном размере). Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил экстрадировать в Россию экс-главу «Роснано» Анатолия Чубайса.

О деле — в материале «Ъ» «Дела "Роснано" состарились».