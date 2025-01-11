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Коммерсантъ FM
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Общепит вышел на улицу

Потребители на праздниках активно подкреплялись стритфудом

Теплая погода на новогодних каникулах и высокая туристическая активность внутри страны привели к опережающему росту посещаемости заведений фастфуда. Число чеков в них в начале января увеличилось на 10% год к году, а оборот — на 21%. Это обеспечило прирост всему рынку общепита. Торговые центры, напротив, на праздниках проигрывали альтернативным формам досуга. В Москве и Санкт-Петербурге негативный эффект был более выражен, чем в регионах.

Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Фото: Майя Жинкина, Коммерсантъ

Оборот заведений общепита в России в период 1–8 января вырос на 16% год к году, подсчитали аналитики оператора фискальных данных «Платформа ОФД». Это продиктовано увеличением числа покупок на 5% год к году и ростом среднего чека на 11%, до 1,3 тыс. руб. В «Такскоме» говорят об увеличении продаж на праздниках на 2,2% год к году, средней суммы платежа — на 16%, до 1,6 тыс. руб. Согласно аналитическому сервису T-Data, число трансакций в заведениях общепита 1–5 января выросло на 8% год к году.

Прирост рынку общепита обеспечил сегмент фастфуда. Количество чеков в заведениях 1–8 января выросло на 10% год к году, средняя сумма трансакции — на 11%, до 491 руб., отмечают в «Платформе ОФД».

Оборот точек за счет этого увеличился на 21% год к году. В кафе и столовых посетителей на праздниках было на 5%, в ресторанах и барах — на 4% меньше.

В «Бургер Кинге» в первые дни января выручка выросла на 16,2% год к году, число чеков — на 7,6%. В сети «Теремок» оборот прибавил 32%, сеть «Вкусно — и точка» отметила увеличение трафика. В некоторых «Шоколадницах» посетителей было больше на 20–30%, чем в начале января прошлого года. Результаты ресторанных сетей оказались более скоромными. В TanukiFamily (сети «Тануки», «Ерш», «Твоя Пицца») трафик вырос на 5%, в «Якитории» — на 10%.

Директор по маркетингу «Платформы ОФД» Леонид Симаков предполагает, что посещаемость бюджетных заведений на каникулах поддерживал рост числа туристических поездок по России. Согласно «МТС Travel», в период с 30 декабря по 8 января показатель увеличился на 14% год к году (см. “Ъ” от 10 января). 23% путешествий пришлись на Москву. Господин Симаков обращает внимание на то, что в категорию фастфуда попадают в том числе точки продажи готовой еды на улицах. Теплая погода перенаправила потребительский трафик из закрытых помещений на улицы, в парки, спортивные и экскурсионные зоны, отмечает он.

В ГК «Шоколадница» отметили, что наибольший рост показали заведения сети, расположенные в местах массового отдыха, например, у ВДНХ. В спальных районах, торговых центрах и новых жилых комплексах результаты оказались хуже.

Показатель Mall Index (отражает количество посетителей на 1 тыс. кв. м площадей) в торгцентрах России на неделе 30 декабря — 5 января вырос на 5% по отношению к первой неделе прошлого года. В Москве и Санкт-Петербурге прирост составил 8%, отмечает руководитель направления исследований и консалтинга Focus Technologies Михаил Васильев. Но динамика, по его словам, частично техническая: первая неделя этого года включала оказавшиеся выходными 30 и 31 декабря — пиковый период посещения торгцентров.

Интерес к торгцентрам продолжает снижаться

По отношению к концу декабря трафик торгцентров в начале года в России в целом показал снижение на 6%, в Санкт-Петербурге — на 15%, в Москве — на 17%, следует из данных Focus Technologies. Господин Васильев считает, что спад в крупнейших городах страны более выражен из-за высокой конкуренции с другими формами проведения досуга. «В регионах торгцентры в большей степени выполняют социальную функцию»,— отмечает эксперт.

Директор по развитию франчайзинговой сети «Якитория» Александр Муратов напоминает, что после новогодних праздников рестораны обычно сталкиваются с сезонным спадом трафика. Восстановление происходит к 14 февраля, после чего показатель растет до 8 марта. Схожая сезонность, подразумевающая всплески в пиковые даты, характерна и для рынка торгцентров.

Дарья Андрианова, Александра Мерцалова

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