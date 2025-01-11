В Белгородской области сбили несколько БПЛА

Силы ПВО сбили над Белгородским районом несколько беспилотников самолетного типа, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, пострадавших нет.

В результате падения обломков БПЛА в поселке Майский в трех частных домовладениях выбило окна, повреждены кровли. Помимо этого получила повреждения надворная постройка, уточнил господин Гладков в Telegram.

В прошлый раз Белгородская область подвергалась атаке вчера, 10 января, вечером. Над ее территорией уничтожили два дрона, никто не пострадал.

Сегодня,11 января, ночью были атакованы еще два российских региона. В Тамбовской области БПЛА врезались в два жилых дома, есть пострадавшие. Над Воронежской областью сбили более 15 БПЛА, обошлось без жертв.