Программу перекрестных полетов на МКС продлили до 2026 года

Подписано третье дополнение к соглашению «Роскосмоса» и NASA о перекрестных полетах к Международной космической станции (МКС). В рамках него планируется три полета в 2025–2026 годах, сообщил начальник Центра подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина (входит в «Роскосмос») Максим Харламов.

По его словам, двое российских космонавтов могут быть назначены в экипажи американских кораблей Crew Dragon. «У нас очередной этап подготовки к полету на Dragon сейчас проходит Кирилл Песков. А в перспективе назначен может быть, например, Олег Платонов или Олег Артемьев»,— уточнил господин Харламов в интервью ТАСС.

Соглашение о перекрестных полетах между Россией и США было подписано в июле 2022 года. Оно предполагало, что в 2022–2024 годах три российских космонавта примут участие в полетах на американских кораблях Crew Dragon, а три американских астронавта — на российских. NASA говорило, что не планирует отказываться от этой программы.

В сентябре 2024 года ракета-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем доставила на МКС космонавтов «Роскосмоса» Ивана Вагнера и Алексея Овчинина, а также астронавта NASA Дональда Петтита. Американец отправился к МКС по соглашению о перекрестных полетах.

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