Главные новости за 10 января. Сочи

Самым дорогим объектом в Сочи стал особняк в Центральном районе стоимостью 500 млн руб. К трехэтажному зданию площадью 500 кв. м прилагается земельный участок размером 15 соток.

С 1 по 9 января 2024 года в Сочи зарегистрировали 207 аварий. Девять человек пострадали.

Сочинская компания выделила земельный участок со строениями, где будет организован реабилитационный центр для спасенных птиц, пострадавших от загрязнения мазутом.

Следственные органы СКР по Краснодарскому краю начали проверку после того, как несовершеннолетний получил травмы от пиротехники в Сочи. Председатель СК запросил у руководителя главы регионального следкома Андрея Маслова доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах происшествия.

В Сочи начал свою работу новый филиал «Кавказский» единого научного центра Минприроды России «ВНИИ Экология», который займется сохранением природы Кавказа и восстановлением экосистем Черного моря.

В Сочи количество бронирований отдыха на июнь 2025 года выросло на 15–20%. Это один из наиболее низких показателей по Краснодарскому краю.

Аналитики консалтинговой компании SRG исследовали динамику цен на вторичном рынке жилья в 50 крупнейших городах России за 2024 год. В 48 населенных пунктах зафиксирован рост от 0,02 до 2,06%, в двух городах отмечено снижение до 0,2%. Лидерами по удорожанию стали Сочи и Махачкала, где стоимость квадратного метра увеличилась на 2,03% (до 273,3 тыс. руб.) и 2,06% (до 96,9 тыс. руб.) соответственно.

В микрорайоне Мамайка в Сочи 10 января произошло возгорание электропроводки в шахте подъезда многоэтажного дома.