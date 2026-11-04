Минфин начал отбор организатора продажи доли «Совкомфлота»

«Совкомфлот» — крупнейшая судоходная компания России, один из мировых лидеров в перевозке углеводородов. Накануне Росимущество уведомило о проведении с 3 по 17 ноября отбора организатора продажи 7,8% минус одной акции «Совкомфлота». На конец 2025 года государство владело 82,8% акций, 1,7% принадлежало подконтрольной обществу компании, 15,5% — в свободном обращении (free-float). Таким образом, доля государства в результате сделки может сократиться примерно до 75%.