Минюст США попросил прекратить дело российской ученой Петровой
Минюст США направил в окружной суд штата Массачусетс ходатайство о прекращении дела в отношении россиянки Ксении Петровой, подозреваемой в контрабанде эмбрионов лягушек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы электронной судебной базы.
Согласно документам, министерство сочло, что затраты ресурсов на продолжение дела «перевешивают общественный вес в его разрешении». «Правительство просит суд позволить прекратить дело без права на повторное предъявление обвинений»,— сказано в ходатайстве стороны обвинения.
Ксения Петрова была задержана в феврале 2025 года в бостонском аэропорту Логан по прилете из Франции. Ее багаж изъяли для досмотра и нашли коробку с эмбрионами когтистых лягушек. Визу госпоже Петровой аннулировали, а ее саму перевели в иммиграционную тюрьму в Луизиане. По данным прокуратуры, россиянка изначально отрицала, что в ее багаже был биологический материал, а потом сказала, что не была уверена в необходимости декларировать эмбрионы. В июне прошлого года ученую освободили под залог. Жюри присяжных предъявило ей обвинения в контрабанде биоматериалов и даче ложных показаний.