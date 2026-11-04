Минюст США попросил прекратить дело российской ученой Петровой

Согласно документам, министерство сочло, что затраты ресурсов на продолжение дела «перевешивают общественный вес в его разрешении». «Правительство просит суд позволить прекратить дело без права на повторное предъявление обвинений»,— сказано в ходатайстве стороны обвинения.