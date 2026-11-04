КНДР выпустила неопознанную ракету в сторону Японского моря
Южнокорейский Объединенный комитет начальников штабов (JCS) в среду зафиксировал запуск со стороны КНДР неопознанной ракеты. Снаряд прошел над Японским морем, сообщает агентство «Рёнхап».
Других подробностей в сообщении JCS не содержится.
Предыдущие стрельбы Северная Корея провела 29 октября. Тогда было выпущено более 10 баллистических ракет малой дальности из района Вонсан. 31 октября ЦТАК сообщало об испытании кассетной бомбы, которая может устанавливаться на тактических баллистических ракетах.
«Рёнхап» связывает учащение испытаний вооружений КНДР с недавним предложением южнокорейских военных провести переговоры по поводу инцидентов на межкорейской границе.