КНДР выпустила неопознанную ракету в сторону Японского моря

Предыдущие стрельбы Северная Корея провела 29 октября. Тогда было выпущено более 10 баллистических ракет малой дальности из района Вонсан. 31 октября ЦТАК сообщало об испытании кассетной бомбы, которая может устанавливаться на тактических баллистических ракетах.