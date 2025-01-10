Глава СК запросил доклад после травмирования ребенка пиротехникой в Сочи

Следственные органы СКР по Краснодарскому краю начали проверку после того, как несовершеннолетний получил травмы от пиротехники в Сочи. Председатель СК запросил у руководителя главы регионального следкома Андрея Маслова доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах происшествия, сообщает пресс-служба регионального ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

По предварительным данным, 6 января 2025 года в поселке Дагомыс, находясь в своем доме, несовершеннолетний поджег петарду, в результате чего пострадала его левая рука. В полиции курорта уточнили, что пострадавшего доставили в медицинское учреждение с диагнозами: пиротехническая травма, контузия левого глаза, множественные ссадины лица и рваная рана левой кисти. В момент инцидента его мать находилась на работе.

Несовершеннолетнего госпитализировали. Сейчас ему оказывают необходимую медицинскую помощь. Угрозы для его жизни не выявили.

Следственные органы занимаются выяснением всех обстоятельств происшествия и проводят необходимые проверочные мероприятия. Ход проверки находится под контролем руководителя СКР по краю Андрея Маслова. По результатам проверки специалисты примут соответствующее процессуальное решение.

«Ъ-Сочи» писал, что в декабре в течение суток на пешеходных переходах в различных районах курорта произошло две аварии с участием несовершеннолетних, в результате которых детям потребовалась медицинская помощь. Пострадали 14-летняя девочка и 10-летний мальчик.

Мария Удовик