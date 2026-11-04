В SuperJob назвали самую высокооплачиваемую профессию в Москве
Сервис SuperJob составил рейтинг самых высокооплачиваемых профессий в Москве. Первое место заняла профессия программиста Java, чья медианная зарплата составила 340 тыс. руб., передает «РИА Новости».
Второе и третье места заняли продукт-менеджер с зарплатой 330 тыс. руб. и бизнес-аналитик, зарабатывающий 250 тыс. руб. в месяц. Также в пятерку наиболее высокооплачиваемых профессий вошли инженер строительного контроля (200 тыс. руб.) и водитель большегрузного транспорта (190 тыс. руб.).
По сравнению с 2025 годом заметнее всего выросли медианные зарплаты у специалистов по розничному кредитованию — на 23%, до 135 тыс. руб. Также отмечен рост зарплат у токарей-расточников и специалистов по взысканию задолженности (на 17%, до 140 тыс. руб.), финансовых менеджеров (на 14%, до 160 тыс. руб.) и электромонтажников (тоже на 14%, до 125 тыс. руб.).
Опрос SuperJob показал, что половина россиян согласна на снижение зарплаты ради работы рядом с домом. В этом году россияне впервые за восемь лет снизили зарплатные ожидания. По данным Финансового университета, к концу третьего квартала желаемый ежемесячный доход в среднем составлял 150 тыс. руб. Год назад показатель был на 2% выше.