В SuperJob назвали самую высокооплачиваемую профессию в Москве

По сравнению с 2025 годом заметнее всего выросли медианные зарплаты у специалистов по розничному кредитованию — на 23%, до 135 тыс. руб. Также отмечен рост зарплат у токарей-расточников и специалистов по взысканию задолженности (на 17%, до 140 тыс. руб.), финансовых менеджеров (на 14%, до 160 тыс. руб.) и электромонтажников (тоже на 14%, до 125 тыс. руб.).