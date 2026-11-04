В КНДР заявили о нежелании возобновлять переговоры с США
Сестра Ким Чен Ына, влиятельный функционер Трудовой партии Кореи Ким Ё Чен в среду выступила с заявлением, в котором обозначила позицию КНДР касательно предложения президента США Дональда Трампа о возобновлении переговоров. После ряда «враждебных сигналов» из-за океана власти страны «пересмотрели сущность США в различных аспектах» и приняли решение отказаться, следует из текста обращения, который приводит ЦТАК.
«США говорят о диалоге, но не собираются отказываться от конфронтационной политики… И отказываются от уважения к суверенитету, правам и интересам другой стороны, выступая на словах за улучшение отношений. Не стоит садиться за стол (переговоров.— "Ъ") с такими ненадежными и враждебно настроенными людьми, — такова наша твердая позиция»,— указано в заявлении.
К враждебным сигналам в Северной Корее относят заявления США о якобы имевших место кибератаках КНДР на Binance, а также продолжение американцами совместно с Южной Кореей и Японией дипломатической линии на «денуклеаризацию Корейского полуострова». Помимо этого, в обращении упомянуты совместные военные учения этих стран, санкции, опубликование различных докладов о нарушениях прав человека.
В середине октября Дональд Трамп заявил, что может встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном во время своей поездки в страны Азии в ноябре. Ожидается, что 18—19 ноября он посетит саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в китайском Шэньчжэне. До этого, 16 ноября, он отправится в филиппинскую Манилу для участия в форуме АСЕАН. По данным The New York Times, господин Трамп рассчитывает на встречу с Ким Чен Ыном в это время.
В последний раз господин Трамп встречался с Ким Чен Ыном в 2019 году. Тогда политики вели переговоры о денуклеаризации, которые не привели к результату.