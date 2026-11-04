В КНДР заявили о нежелании возобновлять переговоры с США

«США говорят о диалоге, но не собираются отказываться от конфронтационной политики… И отказываются от уважения к суверенитету, правам и интересам другой стороны, выступая на словах за улучшение отношений. Не стоит садиться за стол (переговоров.— "Ъ") с такими ненадежными и враждебно настроенными людьми, — такова наша твердая позиция»,— указано в заявлении.