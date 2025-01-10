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С начала года в Сочи произошло 207 ДТП

С 1 по 9 января 2024 года в Сочи зарегистрировали 207 аварий. Девять человек пострадали, сообщает пресс-служба ГАИ курорта в своем Telegram-канале.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Основными нарушениями ПДД, которые привели к ДТП, стали несоблюдение бокового интервала — 27 случаев, несоблюдение очередности проезда — 25 случаев, неправильный выбор дистанции — 23 случая и нарушения при движении задним ходом — 18 случаев.

Самым аварийным днем недели стала среда, 8 января, когда специалисты зафиксировали 28 ДТП. Наименьшее число аварий зарегистрировали во вторник, когда произошло 17 ДТП.

Мария Удовик

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