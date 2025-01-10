Несколько человек спасли во время пожара в Сочи

В микрорайоне Мамайка в Сочи 10 января произошло возгорание электропроводки в шахте подъезда многоэтажного дома. На месте происшествия работают пожарные, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал ЧП Сочи Фото: Telegram-канал ЧП Сочи

В подъезде жилого дома, через который проходят линии электропередач, возник пожар, который специалистам удалось локализовать. Площадь возгорания составила два «квадрата». Над зданием образовался густой дым.

Во время ликвидации возгорания троих сочинцев удалось спасти, 25 человек эвакуировали в безопасное место. Пожарные продолжают работать на месте инцидента.

Мария Удовик