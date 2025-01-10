Количество бронирований на июнь в Сочи выросло на 15–20%

В Сочи количество бронирований отдыха на июнь 2025 года выросло на 15–20%. Это один из наиболее низких показателей по Краснодарскому краю, сообщает Российский союз туриндустрии (РСТ) со ссылкой на платформу Travelline.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александра Каверина Фото: Александра Каверина

В Туапсе количество ранних бронирований средств размещения на июнь 2025 года выросло в 4,7 раза, на июль — в шесть раз по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. Июнь и июль в Краснодарском крае также активно бронировались в период новогодних праздников — прирост по региону в среднем составляет 55 и 33%, соответственно.

В Геленджике спрос на раннее бронирование вырос более чем в полтора раза. В Адыгее количество бронирований на июнь—июль увеличилось почти втрое.

«Ъ-Сочи» писал, что Сочи и Красная Поляна вошли в топ популярных направлений у россиян в период новогодних праздников. Курорт в январские выходные принял 496 тыс. гостей. Средняя загрузка отелей и других средств размещения составила порядка 76%.

Вячеслав Рыжков