Силы ПВО за ночь сбили над Россией 709 БПЛА
В течение ночи средства ПВО перехватили и уничтожили 709 беспилотников над 15 российскими регионами, сообщило Минобороны. По его данным, дроны сбили в том числе над приграничными Белгородской, Брянской и Курской областями.
Согласно сводке министерства, БПЛА также были уничтожены над Воронежской, Калужской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской и Тульской областями, Краснодарским краем, Московским регионом, Крымом и Адыгеей, а также над акваториями Черного и Азовского морей.
В Адыгейске беспилотники атаковали логистический центр Ozon. Там начался пожар, пострадавших нет. Падение обломков БПЛА было зафиксировано в нескольких районах Адыгеи. В Воронежской области в одном из районов повреждены остекление частного дома и машина. Власти других регионов о жертвах или последствиях на земле не сообщали.