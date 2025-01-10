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Кавказский филиал «ВНИИ Экология» открыли в Сочи

В Сочи начал свою работу новый филиал «Кавказский» единого научного центра Минприроды России «ВНИИ Экология», который займется сохранением природы Кавказа и восстановлением экосистем Черного моря. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу института.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Эксперты нового филиала «ВНИИ Экология» в Сочи будут сосредоточены на решении важных экологических задач. Специалисты будут заниматься ведением Красных книг регионов Кавказа, развитием заповедной системы и экологического туризма, а также восстановлением экосистем Черноморья. Руководитель института Александр Закондырин отметил, что задачи филиала значительно шире, чем деятельность Сочинского национального парка. В частности, филиал продолжит исследования, направленные на сохранение и восстановление горных лесов.

Основной работой филиала станет защита природных комплексов Кавказа и Причерноморья, а также развитие экологического туризма. Сотрудники филиала будут сотрудничать с Сочинским национальным парком, Кавказским заповедником и другими охраняемыми природными территориями региона. Это позволит проводить объективную научную оценку состояния природных объектов и минимизировать риски, связанные с негативным воздействием туризма и хозяйственной деятельности на природу.

В состав научного коллектива нового филиала вошли ведущие специалисты, среди которых герпетолог Борис Туниев, эксперт по редким видам растений Илья Тимухин и специалист по инвазивным видам растений Алексей Егошин.

Мария Удовик

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