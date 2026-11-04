Трамп опроверг планы новых ударов по Ирану
Президент США Дональд Трамп заявил, что пока не планирует новые удары по Ирану. Но в случае необходимости он готов к этому, сказал американский президент в интервью Financial Times.
«Кажется, мы получаем (от Ирана,— “Ъ”) все, что хотим… Мы готовы (атаковать,— “Ъ”), если понадобится, но для этого может не быть причин»,— сказал он.
Господин Трамп отметил, что непрямые переговоры с Ираном о судьбе его запасов обогащенного урана продолжаются. По его словам, он «не будет рад», если подобный продукты будет находиться в стране, пусть и «под сотнями тонн камня». «Так что это одна из тех вещей, о которых мы с ними разговариваем»,— добавил он.
По данным американских СМИ, США прошлой ночью ударили по иранскому острову Кешм. Как сообщает New York Times со ссылкой на источники, у властей США нет планов на дальнейшую эскалацию. В октябре некоторые СМИ сообщали о подготовке властей США и Израиля к новым ударам по Ирану.