Трамп опроверг планы новых ударов по Ирану

Господин Трамп отметил, что непрямые переговоры с Ираном о судьбе его запасов обогащенного урана продолжаются. По его словам, он «не будет рад», если подобный продукты будет находиться в стране, пусть и «под сотнями тонн камня». «Так что это одна из тех вещей, о которых мы с ними разговариваем»,— добавил он.