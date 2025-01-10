Сочи и Махачкала показали рекордный рост цен на жилье в 2024 году

Аналитики консалтинговой компании SRG исследовали динамику цен на вторичном рынке жилья в 50 крупнейших городах России за 2024 год. В 48 населенных пунктах зафиксирован рост от 0,02 до 2,06%, в двух городах отмечено снижение до 0,2%, пишет РБК со ссылкой на данный компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Лидерами по удорожанию стали Сочи и Махачкала, где стоимость квадратного метра увеличилась на 2,03% (до 273,3 тыс. руб.) и 2,06% (до 96,9 тыс. руб.) соответственно. На третьем месте расположился Улан-Удэ с показателем 1,06% (до 125 тыс. руб.). Замыкают пятерку Набережные Челны и Краснодар с ростом в 1,01 и 0,91% соответственно.

«В лидерах оказались южные регионы. Тенденция показывает, что стоимость в таких городах, как Сочи и Краснодар, постоянно растет. В топ-5 также входят активно строящийся город Махачкала, Улан-Удэ и Набережные Челны», — отмечают аналитики.

Отрицательную динамику продемонстрировали Санкт-Петербург (-0,07%, до 207,4 тыс. руб.) и Балашиха (-0,2%, до 165,2 тыс. руб.). В Москве цены практически не изменились, увеличившись на 0,13% до 323,5 тыс. руб. за квадратный метр.

По данным компании, к концу года усилилась тенденция снижения цен. В декабре отрицательная динамика наблюдалась в 14 городах против семи в сентябре. Наибольшее падение цен в последний месяц года зафиксировано в Новокузнецке (-0,87%), Ставрополе (-0,51%) и Хабаровске (-0,48%).

Руководитель аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости IRN.RU» Олег Репченко прогнозирует снижение цен на вторичном рынке Москвы в 2025 году на 10–15%. «Вторичка будет сползать вниз — медленно, но верно, по 1% в месяц»,— заявил эксперт.

Вячеслав Рыжков