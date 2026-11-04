Трамп признал победу демократов на выборах в США
Президент США Дональд Трамп сообщил, что принимает результаты промежуточных выборов и готов сотрудничать с демократами. После подсчета части голосов Демократическая партия получает большинство и в Сенате, и в Палате представителей.
«Я абсолютно готов принять эти результаты. Мы будем сотрудничать с демократами, и мы, знаете ли, будем с нетерпением ждать сотрудничества с ними. Вероятно, мы что-нибудь придумаем»,— сказал Дональд Трамп в интервью The New York Times.
Поражение Республиканской партии президент США объяснил тем, что его самого не было в избирательном бюллетене. «Меня не было в бюллетенях для голосования, а если бы я был, мы бы победили с большим отрывом»,— написал господин Трамп в соцсети Truth Social.
По предварительным результатам голосования демократы получают контроль над обеими палатами Конгресса США. В Сенате они обеспечили себе не менее 50 мест из 100. В Палате представителей партия также формирует большинство, выигрывая как минимум 235 мандатов. При этом на Аляске и Гавайях голосование еще не завершилось.