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В Сочи выставили на продажу особняк за полмиллиарда рублей

Агентство недвижимости «Оникс-Недвижимость» провело анализ рынка частных домов в Сочи. По данным исследования, самым дорогим объектом стал особняк в Центральном районе стоимостью 500 млн руб., сообщает пресс-служба компании. К трехэтажному зданию площадью 500 кв. м прилагается земельный участок размером 15 соток.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Специалисты отмечают, что с апреля по декабрь 2024 года количество частных домов в продаже уменьшилось на 20,9% — до 5,3 тыс. объектов. За этот период средняя стоимость домовладения увеличилась на 6,3% и достигла 37,1 млн руб.

Цена «квадрата» в частных домах Сочи выросла на 10,9% с апреля 2024 года и составила 132,4 тыс. руб. Минимальная стоимость жилого дома в городе зафиксирована на отметке 3,8 млн руб. — за эти деньги предлагается непригодное для проживания строение площадью 80 кв. м с участком 5 соток в Лазаревском районе.

«Ъ-Сочи» писал, что, как считает гендиректор консалтинговой компании Macon Илья Володько, цены на жилье в Сочи достигли максимума. Средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке курорта составила 620 тыс. руб., что превышает московские цены. В элитном сегменте стоимость достигает 4 млн руб. за «квадрат».

Вячеслав Рыжков

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