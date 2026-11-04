Минобороны РФ заявило об ударах по подстанциям в Киевской и Житомирской областях
Российские вооруженные силы ночью поразили две электроподстанции на Украине, сообщило Минобороны РФ. В ведомстве уточнили, что удары были нанесены беспилотниками.
Согласно сводке министерства, в Киевской области поражена электроподстанция «Наливайковка», в Житомирской области — электроподстанция «Чижовка». Кроме того, в акватории Черного моря в 8 км юго-западнее Одессы был атакован сухогруз с военным имуществом для ВСУ.
Минобороны России регулярно отчитывается о нанесении ударов по украинской территории. 31 октября российские вооруженные силы поразили теплоэлектроцентраль (ТЭЦ-6) в Киеве. 3 ноября армия РФ поразила шесть электроподстанций, три из которых находятся в Харьковской области.