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Сочинская компания выделила землю для реабилитационного центра для птиц

Компания «Десо» в Сочи выделила земельный участок со строениями, где будет организован реабилитационный центр для спасенных птиц, пострадавших от загрязнения мазутом. Об этом в своем Telegram-канале рассказала руководитель компании Анна Невзорова.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

«За три недели местные и приезжие волонтеры спасли более 200 птиц, прилетевших к нам в мазуте из района экологической катастрофы. Все птицы — водоплавающие и традиционно зимуют на черноморском побережье. Преимущественно это красивые чомги, бакланы, поганки, а также — четыре краснокнижных чернозобых гагары. Все они — важное звено биоты Черного моря, которое имеет большое значение для нашей экологии»,— отметила госпожа Невзорова.

Она также сообщила, что процент выживаемости птиц очень высокий — 90%. Мертвыми обнаружили 150 пернатых.

Анна Невзорова обратила внимание на тот факт, что после мытья от мазута многие птицы на время лишились возможности летать и нуждаются в длительном восстановлении. Руководитель компании заявила, что в Сочи для мониторинга пляжной полосы от Лазаревского района до Сириуса требуются волонтеры.

Вячеслав Рыжков

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