Отставки по-крупному

В 2024 году в ряде органов власти, действующих на территории Ростовской области, произошли заметные кадровые события. В отставку ушел губернатор региона, покинули должности многие министры его правительства, мэры некоторых областных городов, федеральные судьи и силовики. «Ъ-Ростов» вспоминает, как это было.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

От условного срока до СВО

Первые кадровые потрясения в Ростовской области случились сразу же после новогодних праздников. 17 января Владимир Ращупкин досрочно покинул пост главы администрации Азова. Это случилось на следующий день после того, как Ростовский областной суд утвердил приговор, в соответствии с которым градоначальник был признан виновным в превышении полномочий.

По версии обвинения, господин Ращупкин в 2018 году допустил незаконную передачу 17 га городских лесов в руки застройщика, в результате чего там появился коттеджный поселок «Петровский парк».

В итоге глава Азова отделался условным сроком, но был вынужден подать в отставку по собственному желанию. Спустя неделю его адвокат сообщил, что Владимир Ращупкин заключил контракт с Минобороны и отправляется на СВО. О дальнейшей судьбе бывшего градоначальника на сегодняшний день ничего не известно.

Подвели сидельцы

12 июля по собственному желанию в отставку ушел начальник управления ФСИН по Ростовской области Дмитрий Безруких. Он возглавлял управление с 2020 года. Уход генерал-лейтенанта внутренней службы был спровоцирован происшествием в ростовском СИЗО-1. Инцидент случился 16 июня и прогремел на всю страну.

В тот день шестеро заключенных следственного изолятора захватили в заложники двух сотрудников ФСИН. Заложников освободили после штурма, в результате которого пятеро захватчиков были убиты. Служебная проверка показала, что СИЗО работал с многочисленными нарушениями режима со стороны его сотрудников.

Вместе с Дмитрием Безруких в отставку ушел и его первый заместитель Василий Гордеев.

Из глав в физвос

2 октября свою работу на посту главы администрации Таганрога завершил Андрей Фатеев. Его уход бы плановым — в связи с истечением срока полномочий. Господин Фатеев имел возможность продолжить работу на посту таганрогского градоначальника, но отказался от участия в конкурсе претендентов на должность.

Впоследствии Андрей Фатеев был назначен и.о. директора ФГБУ «Федеральный центр организационно-методологического обеспечения физического воспитания (ФЦОМОФВ).

Ушла эпоха

Самой громкой отставкой 2024 года в Ростовской области можно смело назвать уход со своей должности губернатора Василия Голубева. Он оставил пост 4 ноября. В тот день господин Голубев написал в своем Telegram-канале, что отставка связана с переходом «на другую работу». Срок губернаторских полномочий Василия Голубева истекал лишь осенью 2025 года. Его новым рабочим местом стало кресло сенатора в Совете Федерации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Василий Голубев занимал пост губернатора Ростовской области 14 лет

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Василий Голубев занимал пост губернатора Ростовской области 14 лет

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Политологи в разговоре с «Ъ-Ростов» говорили, что возможно в Кремле почувствовали «определенную усталость» жителей Дона от наблюдения одной и той же фигуры во главе региона на протяжении 14 лет (господин Голубев руководил Ростовской областью с 2010 года).

За все эти годы Василий Голубев ни разу не попал в громкую историю коррупционного или иного негативного характера, которая бы бросила тень на его репутацию. Случаев публичной критики работы господина Голубева со стороны федерального центра не было. В число его достижений на посту губернатора Дона можно записать стабильность в экономике, успешную подготовку Ростова-на-Дону к проведению футбольного чемпионата мира-2018 и отсутствие активной деятельности сторонников несистемной политической оппозиции.

Василию Голубеву 67 лет, он уроженец станицы Ермаковская (Тацинский район). Карьеру начинал в подмосковном автотранспортном предприятии. В 1989 году стал функционером обкома КПСС, а позже возглавил горсовет подмосковного Видного. За последующие десять лет прошел путь от главы администрации Ленинского района Московской области до первого вице-премьера областного правительства, но в 2003-м вернулся к руководству тем же районом. Летом 2010 года стал губернатором Ростовской области. Затем еще дважды (в 2015 и 2020 годах) избирался на эту должность.

Лед тронулся

После ухода Василия Голубева с должности губернатора стала распространяться неофициальная информация о скорых отставках его бывших подчиненных из донского правительства. Уход со своих постов прогнозировали замгубернатора – руководителю аппарата правительства Вадиму Артемову, министру финансов области Лилии Федотовой и министру экономического развития региона Максиму Папушенко.

Однако первым из команды экс-губернатора в отставку отправился министр ЖКХ Ростовской области Сергей Сизиков. Он был освобожден от занимаемой должности 7 ноября «в связи с истечением срока действующего трудового договора» по решению врио губернатора Юрия Слюсаря. Господин Сизиков решил передать свой Telegram-канал новому исполняющему обязанности главы областного коммунального ведомства Сергею Орлову.

Спустя месяц, 9 декабря, пресс-служба областного правительства объявила об увольнении заместителя губернатора – министра транспорта Виталия Кушнарева. Его отставка последовала спустя неделю после того, как стало известно о возбуждении против него уголовного дела с обвинением в получении 27 млн руб. взятки

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Помимо взятки размером в 27 млн руб., господину Кушнареву вменяют незаконное хранение оружия

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Помимо взятки размером в 27 млн руб., господину Кушнареву вменяют незаконное хранение оружия

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Виталий Кушнарев начал работу в правительстве Ростовской области после назначения на должность губернатора Василия Голубева в 2010 году. Сначала он был советником главы региона, а затем возглавлял минтранс Ростовской области (2014-2016 годы). С 2016-го и до 2019 года господин Кушнарев возглавлял администрацию Ростова, а с 2021 года был избран депутатом Государственной думы РФ. В мае этого года он заявил, что принял решение вернуться на пост министра транспорта, совмещая должность с постом замгубернатора.

Отставка, как расставание с девушкой

Одновременно с увольнением Виталия Кушнарева, но без какой-либо очевидной связи с этим, в отставку был отправлен министр имущественно-земельных отношений Ростовской области Евгений Осыченко. Должность главы министерства он занимал с декабря 2020 года. До этого был главным юристом донского правительства.

Работа Евгения Осыченко на официальных должностях мало чем запомнилась широкой публике и журналистам. Зато после отставки его процитировали больше, чем за все прошлые годы работы. В личном Telegram-канале Евгений Осыченко сравнил свой уход из правительства с выпускным в школе или институте, прощанием с друзьями и даже с расставанием с девушкой. «В общем, на самом деле, у нас у всех таких последних дней очень много. И вот каким он должен быть? Когда он в самом деле — последний?»— задался вопросом экс-министр.

Он также вспомнил комдива Котова из «Утомленных солнцем» с его фразой «а ты что думал, я бумажечки всякие стану жечь? Письма писать» и заявил, что постарался провести свой последний день в правительстве как обычно. «Начал со своей ежедневной чашки кофе в хорошей компании. Потом обсуждения планов на неделю. Оперативка у губернатора, заседание правительства. Почта. Начальники отделов с текущими вопросами. Решения. Даже планы на будущее. В общем — обычный понедельник. Обычный день. Последний. У меня получилось сделать его обычным днем»,— написал Евгений Осыченко.

А судьи кто?

Прошедший год затронул и судейское сообщество региона. 15 ноября квалификационная коллегия судей Ростовской области на внеочередном заседании прекратила полномочия семи председателей судов и трех федеральных судей. Полномочия всех десятерых были прекращены в связи с уходом в отставку.

Посты покинули председатель Ворошиловского районного суда Ростова Дмитрий Григорьев и председатель Кировского районного суда Ростова Али Хайбулаев. Также ушли председатель Белокалитвинского горсуда Алексей Емелин, председатель Красносулинского районного суда Валерий Орлов, председатель Миллеровского районного суда Максим Корчинов, председатель Пролетарского районного суда Алексей Берестов, председатель Шахтинского городского суда Лариса Коротун. Из Ростовского областного суда ушли судьи Ирина Худякова и Александр Микулин. Прекращены полномочия судьи Миллеровского районного суда Анжелы Шоркиной.

Спустя месяц квалификационная судейская коллегия отправила в отставку еще пятерых работников правосудия. Из Ростовского областного суда ушли судьи Алексей Говорун и Наталья Тактарова. Также были прекращены полномочия судьи Арбитражного суда Ростовской области Анны Парамоновой. Из Аксайского районного суда ушла Екатерина Шегедевич, из Советского районного суда — Ирина Кириченко.

Причины массового увольнения судей официально не называются. «Никто из них не является подозреваемым по какому-либо уголовному делу»,— уточнил источник «Ъ» в силовых органах. Но эксперты связывают это с работой правоохранителей в регионе. А старт недоверия к судебной системе региона был положен отставкой председателя Ростовского областного суда Елены Золотаревой в апреле 2023 года. Правда, ушла она по собственному желанию, сохраняя звание судьи и гарантии личной неприкосновенности, но, спустя полтора месяца экс-председатель стала подозреваемой в получении взяток, в связи с чем в отношении нее было возбуждено уголовное дело (его расследование продолжается до сих пор). Спустя еще некоторое время ВККС приняла решение о прекращении ее отставки по собственному желанию и лишению судейских полномочий в связи с дисциплинарным проступком.

Елена Золотарева дважды обращалась в ВС с требованием отменить это решение, но ей было отказано. 3 декабря 2024 года она подала жалобу на отказ, дата ее рассмотрения пока не назначена.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Елена Золотарева пыталась добровольно уйти со своего поста сохранив все судейские привилегии, но ей не позволили

Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области Елена Золотарева пыталась добровольно уйти со своего поста сохранив все судейские привилегии, но ей не позволили

Фото: Пресс-служба губернатора Ростовской области

Кстати, в мае 2023 года, помимо госпожи Золотаревой, ВККС удовлетворила представления председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина о даче согласия на возбуждение уголовных дел в отношении судей Ростовской области Татьяны Юровой и Георгия Бондаренко. Им инкриминируются получение и посредничество в получении взяток.

Вадим Водолазов