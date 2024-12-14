В Ростовской области пять судей ушли в отставку

Квалификационная коллегия судей Ростовской области прекратила полномочия пяти судей судей в связи с их уходом в отставку. Об этом сообщается на сайте коллегии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Из Ростовского областного суда ушли судьи Алексей Говорун и Наталья Тактарова. Прекращены полномочия судьи Арбитражного суда Ростовской области Анны Парамоновой. Из Аксайского районного суда ущла Екатерина Шегедевич, из Советского районного суда — Ирина Кириченко.

Кристина Федичкина