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В Ростовской области пять судей ушли в отставку

Квалификационная коллегия судей Ростовской области прекратила полномочия пяти судей судей в связи с их уходом в отставку. Об этом сообщается на сайте коллегии.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Из Ростовского областного суда ушли судьи Алексей Говорун и Наталья Тактарова. Прекращены полномочия судьи Арбитражного суда Ростовской области Анны Парамоновой. Из Аксайского районного суда ущла Екатерина Шегедевич, из Советского районного суда — Ирина Кириченко.

Кристина Федичкина

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