В Казахстане построят логистический центр с местом для товаров Ozon и Alibaba
Власти Казахстана планируют построить в Петропавловске логистический центр Kyzylzhar hab с площадками для хранения товаров компаний Ozon и Alibaba. Об этом сообщила пресс-служба администрации Северо-Казахстанской области.
Площадь центра будет достигать 102 тыс. кв. м. В его строительство планируют инвестировать более 29 млрд тенге (более $65 млн). Концепцию проекта представили инвесторы из ОАЭ. В пресс-релизе отмечается, что проект позволит привлечь в регион дополнительные инвестиции, создать новые рабочие места и расширить возможности местных предприятий по доставке товаров.
1 сентября Ozon предложил продавцам размещать товары на объектах компании в Казахстане — в Алма-Ате и Астане. В пресс-службе маркетплейса заявляли, что благодаря этому размещению выросли продажи в Казахстане и Кыргызстане. Доставка заказов покупателям в России будет производиться за несколько дней.