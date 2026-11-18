1 сентября Ozon предложил продавцам размещать товары на объектах компании в Казахстане — в Алма-Ате и Астане. В пресс-службе маркетплейса заявляли, что благодаря этому размещению выросли продажи в Казахстане и Кыргызстане. Доставка заказов покупателям в России будет производиться за несколько дней.