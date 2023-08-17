ВС РФ признал законным уголовное преследование экс-главы Ростовского облсуда

Верховный суд России отказал экс-председателю Ростовского областного суда Елены Золотаревой в удовлетворении иска о признании незаконным решения Высшей квалификационной коллегии судей РФ, давшей согласие на возбуждение в отношении Елены Золотаревой уголовного дела. Об этом сообщает ТАСС.

Экс-глава Ростовского суда Елена Золотарева стала фигуранткой дела о коррупции в конце мая этого года. По версии следствия, она получила четыре взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК), а еще две — в крупном (ч. 5 ст. 290 УК). В прошлом месяце госпожа Золотарева была доставлена в Москву и арестована до середины сентября.

Кристина Федичкина