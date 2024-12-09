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Министр транспорта Ростовской области Виталий Кушнарев отстранен от должности

Врио губернатора Ростовской области подписал указ об отстранении от занимаемой должности министра транспорта Виталия Кушнарева. Его место займет Инна Володина — первый заместитель экс-главы ведомства, которая до сих пор временно исполняла его обязанности.

Как сообщает пресс-служба донского правительства, обязанности Виталия Кушнарева, как замгубернатора, временно возложены на другого заместителя главы региона Игоря Сорокина. Сейчас в отношении чиновника возбуждены два уголовных дела: о коррупции и незаконном хранении оружия. Он заключен под стражу

Дмитрий Ковалевский

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