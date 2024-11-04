Василий Голубев покидает пост губернатора Ростовской области

Губернатор Ростовской области Василий Голубев уходит в отставку в связи с переходом на другое место работы. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

«Впереди — новые дела и задачи. Но где бы я ни работал в дальнейшем, моим безусловным приоритетом всегда будет поддержка и развитие любимой Ростовской области»,— отметил господин Голубев. Его новое место работы в сообщении не уточняется.

Василий Голубев был назначен врио губернатора Ростовской области в 2010 году. В 2015 году он победил на выборах главы региона с 78,21%. В 2020 году господин Голубев был переизбран на пост губернатора с 65,53% голосов.

До назначения на должность губернатора Ростовской области Василий Голубев занимал посты в правительстве Московской области, в том числе являлся вице-губернатором.

Ева Китаева