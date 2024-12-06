Дело, деньги, два ствола

Следственные органы возбудили уголовное дело о получении взятки в особо крупном размере заместителем губернатора Ростовской области — министром транспорта Виталием Кушнаревым. Чиновник был задержан при незаконном получении 27 млн руб. еще две недели назад, однако тогда его отправили под арест за незаконное хранение оружия. При обыске в тот день у него дома обнаружили незарегистрированные Colt и ружье. Эксперты считают, что уголовное дело в отношении господина Кушнарева напрямую связано с уходом с поста губернатора Василия Голубева, который якобы обеспечивал защиту своему протеже.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Заместитель губернатора — министр транспорта Ростовской области Виталий Кушнарев подозревается в получении взятки в особо крупном размере. Речь идет о сумме в 27 млн руб. Об этом «Ъ-Ростов» сообщил источник в правоохранительных органах. Ранее на чиновника возбудили дело за незаконное хранение оружия.

«В отношении Виталия Кушнарева возбуждено уголовное дело за получение взятки в размере 27 млн руб. Именно при получении этой взятки его и задержали 24 ноября. Процесс передачи денег был зафиксирован сотрудниками ФСБ на видео»,— рассказал источник.

24 ноября появилась информация, что господина Кушнарева задержали предположительно за получении взятки вместе с его заместителем Дмитрием Мамелко. При этом якобы после допроса господина Мамелко отпустили, и он вернулся к исполнению своих должностных обязанностей. Ряд ростовских СМИ сообщали, что Дмитрий Мамелко мог заключить сделку со следствием, обеспечив себе статус «свидетеля». Источники «Ъ-Ростов» в правоохранительных органах эту информацию не подтверждают, но и не опровергают.

В правительстве Ростовской области факт задержания главы регионального минтранса подтвердили в тот же день, отметив, что следственным органам оказывается полное содействие.

В правоохранительных органах официально о задержании чиновника не сообщали. 27 ноября объединенная пресс-служба судов Ростовской области опубликовала информацию, что Виталий Кушнарев задержан до 24 января по ст. 222 УК РФ. Речь идет о незаконном хранении оружия. По данным пресс-службы, в ходе обысков у министра обнаружили пистолет Colt, который не был зарегистрирован. Позже стало известно, что дома у господина Кушнарева также было найдено незарегистрированное ружье.

Источник «Ъ-Ростов» отмечает, что наличие оружия стало поводом для ареста чиновника. «У силовиков было достаточно претензий к Кушнареву. Но момент его поимки за получением денег окончательного решения о возбуждении дела за взятку еще не было, а отпускать — было никак нельзя. В итоге решение о возбуждении уголовного дела за взятку было принято только спустя почти две недели»,— добавил источник.

При этом известно, что решение о задержании замгубернатора было санкционировано председателем СК РФ Александром Бастрыкиным и дело ведут следователи из главного управления.

Политолог, руководитель аналитического центра «Акценты» Антон Чаблин уверен, что арест Виталия Кушнарева во многом связан с уходом с должности губернатора Ростовской области Василия Голубева. Господин Кушнарев, по словам эксперта, входил в ближний круг экс-губернатора.

«Я осведомлен, что у силовиков есть пакет претензий почти к половине донского правительства. Но Кушнарев оставался в должности в значительной степени благодаря протекции Голубева, хотя серьезные вопросы к министру были еще в бытность его на посту главы Ростова. После скандальной отставки Василий Голубев предложил Кушнареву синекуру в корпорации развития, но, как видим, институт губернаторской протекции в данном случае не сработал»,— рассказывает господин Чаблин.

По мнению политолога, арестом одного замгубернатора дело может не ограничиться. Тем более, отмечает он, многие из чиновников пользовались покровительством экс-губернатора, но теперь его лишились.

Виталий Кушнарев появился в правительстве Ростовской области после назначения на должность губернатора Василия Голубева в 2010 году. Сначала он был советником главы региона, а затем возглавлял минтранс Ростовской области (2014-2016 годы). С 2016-го и до 2019 года господин Кушнарев возглавлял администрацию Ростова, а с 2021 года был избран депутатом Государственной думы РФ. В мае этого года он заявил, что принял решение вернуться на пост министра транспорта, совмещая должность с постом замгубернатора.

Ранее господин Кушнарев уже попадал в поле зрение силовиков. Осенью 2021 года в СМИ появилась информация, что избранный депутатом Госдумы сбил на своей машине пенсионерку. Депутат опроверг эту информацию. Он заявил, что увидел как женщина подвернула ногу и упала, а он просто подъехал помочь. СК РФ тогда объявил о проведении проверки, однако о ее результатах сегодня ничего неизвестно.

Роман Никитин