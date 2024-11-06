Исполнивший обязанности

Во вторник Василий Голубев, накануне досрочно ушедший в отставку с поста губернатора Ростовской области, провел встречу с правительством, законодательным собранием, главами муниципалитетов региона и руководителями правоохранительных органов. В ближайшее время место господина Голубева займет бывший глава Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь, назначенный указом президента Владимира Путина исполняющим обязанности губернатора региона. Эксперты считают главной причиной смены губернатора в Ростовской области возраст Василия Голубева. При этом они отметили также и усталость избирателей от его фигуры.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Василий Голубев

Фото: Александр Щербак, Коммерсантъ Василий Голубев

Фото: Александр Щербак, Коммерсантъ

Василий Голубев провел заключительную встречу с коллегами и подчиненными. Он подвел итоги своего почти 15-летнего нахождения на посту, поблагодарил депутатов Законодательного Собрания, сотрудников правительства Ростовской области, глав муниципальных образований, руководителей силовых структур за совместную работу и фактически попрощался с ними.

«Без сомнения, под руководством Василия Юрьевича донской край преобразился к лучшему. По всем показателям в экономике и в социальной сфере мы занимаем ведущие места в стране. От имени всего депутатского корпуса благодарю Василия Юрьевича за самое пристальное внимание к исполнению наказов наших избирателей, к созданию условий для благополучной жизни каждого жителя Дона», — прокомментировал мероприятие председатель донского заксобрания Александр Ищенко в своем Telegram-канале.

Как сообщил накануне в своем Telegram-канале Василий Голубев, губернаторский пост он покинул пост в связи с переходом на новую работу. Там же он поблагодарил президента, коллег, соратников и тех, кто высказывал «конструктивную критику» в его адрес.

«Слаженные действия всей команды жителей Донского региона позволили нам вместе решить множество актуальных вопросов», — отметил глава региона, подчеркнув, что при нем Ростовская область стала «настоящим регионом-лидером». Где и кем он теперь будет работать, Василий Голубев не уточнил.

Василию Голубеву 67 лет, он уроженец станицы Ермаковская Ростовской области. Карьеру начинал в подмосковном автотранспортном предприятии. В 1989 году стал функционером обкома КПСС, а позже возглавил горсовет Видного. За последующие десять лет прошел путь от главы администрации Ленинского района Московской области до первого вице-премьера областного правительства, но в 2003-м вернулся к руководству тем же районом. Весной 2010 года был назначен губернатором Ростовской области, после чего дважды избирался на этот пост на выборах в 2015 и 2020 годах, получив 78,2% и 65,3% голосов соответственно.

Вечером в понедельник президент Владимир Путин своим указом назначил исполняющим обязанности губернатора Ростовской области гендиректора Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрия Слюсаря.

Юрию Слюсарю 50 лет, он уроженец Ростова-на-Дону. Его отец Борис Слюсарь был гендиректором (2000–2014) и председателем совета директоров (2014–2015) ОАО «Роствертол». В 1996 году окончил юридический факультет МГУ. В 2003-м — аспирантуру Академии народного хозяйства при правительстве РФ. После окончания юрфака МГУ в 1996 году Юрий Слюсарь работал в коммерческих структурах. С 2003 по 2009 год — коммерческий директор ОАО «Роствертол». В 2015 году возглавил ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация». Является почетным авиастроителем.

Местные политики не стали комментировать отставку губернатора. На телефонные звонки и запросы «Ъ-Юг» ответы не последовали.

Глава «Минченко консалтинг» Евгений Минченко считает, что Василий Голубев как губернатор был силен в формировании экономических проектов и умел работать с инфраструктурой.

«Единый еврорегион Донбасс — его идея, которая в свое время по понятным причинам не случилась, а сейчас обретает новое дыхание. Важно, что он грамотно выстроил логистику снабжения сначала республик Донбасса, затем участников специальной военной операции», — отметил политолог.

Также в числе достижений губернатора он назвал формирование сильной команды в правительстве региона и строительство аэропорта Платов.

«Главная проблема Голубева — возраст и определенная усталость избирателей от наблюдения одной и той же фигуры на протяжении 14 лет», — считает эксперт.

Говоря о предполагаемом новом месте работы, Евгений Минченко отметил: «Стандарт для экс-губернаторов — Совет Федерации».

По мнению господина Минченко, Юрий Слюсарь — «вполне соответствующая ситуации и контексту кандидатура».

«Это наследственный представитель ростовской элиты, местный человек, в то же время представитель команды Чемезова, вполне эффективный менеджер, о котором много позитивных отзывов»,— говорит политолог.

О том, что экс-глава Ростовской области Василий Голубев может получить пост сенатора от законодательного собрания региона, «Ъ» сообщили во вторник источники, знакомые с ситуацией.

Как отмечает издание, в настоящее время донской парламент в Совете федерации представляет Ирина Рукавишникова. Для того, чтобы господин Голубев стал сенатором, она может добровольно уйти в отставку, а сам бывший губернатор должен получить вакантный мандат депутата заксобрания, пишет издание. На выборах в заксобрание Ростовской области в 2023 году Василий Голубев был номером один в списке «Единой России» и сохранил право на его получение.

Кристина Федичкина