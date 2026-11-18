Дизель густеет
Экспорт дизтоплива из России в ноябре может сократиться
Сокращение поставок российского дизтоплива ниже ожидаемого уровня в 2 млн тонн в ноябре может оказаться одним из факторов роста цен на мировых рынках. По оценкам собеседников “Ъ”, ноябрьские отгрузки могут оказаться вдвое меньше, а ограничения на экспорт, вероятно, будут ужесточены.
Котировки дизтоплива на западных рынках до конца ноября могут расти в том числе из-за недопоставок из России, следует из обзора Kpler. Как отмечают аналитики, учитывая возобновившиеся атаки на НПЗ, экспорт дизтоплива из России в ноябре существенно отстанет от запланированных 2 млн тонн. Кроме того, говорится в обзоре, запасы дизтоплива в США упали ниже 100 млн баррелей, минимума за 22 года.
Прежде, отмечают в Kpler, на рынке скорее ожидалось снижение цен. Как отмечается в обзоре Platts от 17 ноября, партии дизтоплива в Северо-Западной Европе и Средиземноморье подешевели на $36,25–35,7, до $1,26 тыс. за тонну. Это отражает оптимизм рынка, вызванный увеличением поставок сырья из стран Персидского залива, несмотря на продолжающиеся перебои в работе российских НПЗ, указывают в Platts.
Россия частично открыла экспорт дизтоплива 10 октября после переговоров президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа.
По данным “Ъ”, поставки разрешаются отдельным нефтекомпаниям по квотам. Общие ограничения на экспорт топлива действуют до 31 января 2027 года, в том числе для производителей.
Как сообщал вице-премьер Александр Новак, с учетом исключений Россия сможет экспортировать в ноябре 2,15 млн тонн дизтоплива, более чем в четыре раза больше, чем годом ранее. Но, предупреждал он, атаки на НПЗ могут повлиять на объемы поставок.
В ноябре об атаках на НПЗ сообщали, в частности, главы Ярославской и Ленинградской областей Михаил Евраев и Александр Дрозденко. «Есть повреждения инфраструктуры НПЗ»,— заявлял 3 ноября господин Евраев. Александр Дрозденко 9 ноября сообщал о пожаре на территории Киришского НПЗ, отмечая, что последствия устраняются.
По данным S&P Global Commodities at Sea, экспорт дизтоплива и газойлей из России на неделе к 5 ноября вырос на 14,5%, до 410 тыс. тонн. По оценкам двух источников “Ъ”, экспорт дизтоплива из России в ноябре может составить около 1 млн тонн. С учетом роста числа остановок заводов собеседники “Ъ” ожидают ужесточения ограничений на зарубежные поставки в ближайшие недели вплоть до полного запрета.
На внутреннем рынке, добавляет один из источников “Ъ”, спрос на дизтопливо пока сбалансирован с предложением, хотя после недавних атак потребители стали активнее закупать ресурс, что привело к росту цен в мелком опте на 4–5%.
Управляющий партнер NEFT Research Сергей Фролов считает, что реалистичнее ожидать постепенного восстановления поставок по мере ремонта мощностей. Гендиректор Open Oil Market Сергей Терешкин говорит, что на объемы экспорта дизтоплива будут в первую очередь влиять регуляторные ограничения и лишь во вторую — технологические простои на НПЗ. Другим важным фактором эксперт называет результаты ноябрьских выборов в Конгресс, под влиянием которых американские импортеры начали переоценивать возможность использования российского дизтоплива.