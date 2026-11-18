Котировки дизтоплива на западных рынках до конца ноября могут расти в том числе из-за недопоставок из России, следует из обзора Kpler. Как отмечают аналитики, учитывая возобновившиеся атаки на НПЗ, экспорт дизтоплива из России в ноябре существенно отстанет от запланированных 2 млн тонн. Кроме того, говорится в обзоре, запасы дизтоплива в США упали ниже 100 млн баррелей, минимума за 22 года.