«Я уже четко говорил о нашей позиции, что да, мы начали процесс по членству в Европейском союзе, но в нашей политике нет решения о присоединении к НАТО или наличии такой задачи»,— сказал господин Пашинян (цитата по ТАСС). Он добавил, что партнеры по ЕС с пониманием отнеслись к позиции Армении.