Пашинян исключил присоединение Армении к НАТО
Армения не к присоединилась к заявлении «Об основополагающих принципах европейской безопасности», которое подписывали участники саммита Европейского политического сообщества в Дублине. Причина тому — формулировки, связанные с НАТО. Об этом заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян во время парламентского часа.
«Я уже четко говорил о нашей позиции, что да, мы начали процесс по членству в Европейском союзе, но в нашей политике нет решения о присоединении к НАТО или наличии такой задачи»,— сказал господин Пашинян (цитата по ТАСС). Он добавил, что партнеры по ЕС с пониманием отнеслись к позиции Армении.
Саммит Европейского политического сообщества прошел 13 ноября в Дублине. Заявление о европейской безопасности подписали около 40 государств. Документ содержит положения о поддержке независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины. Отмечается, что безопасность Украины — неотъемлемая часть евроатлантической безопасности.
Закон о начале евроинтеграции парламент Армении принял в марте 2025 года. Президент России Владимир Путин отмечал, что интеграция в ЕС автоматически влечет за собой прекращение взаимодействия Армении с ЕАЭС и потерю всех преференций. Никол Пашинян допускал, что Армения может официально подать заявку на вступление в ЕС в 2027 или 2028 году.