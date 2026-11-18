Во вторник “Ъ” стало известно, что в «Ленкоме» проходят обыски. Полицейские осмотрели кабинет Марка Варшавера и изъяли финансовые документы. По данным источников, президента театра подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Дело касается помещений, которые «Ленком» сдает в аренду продюсеру Валерию Янкловичу. На протяжении 20 лет он собирал деньги на финансирование постановок. Именно его ИП принадлежат права почти на все спектакли театра, в том числе и на те, что ставил Марк Захаров. Против 87-летнего Янкловича также заведено уголовное дело.

По данным “Ъ”, все имущество Варшавера арестовано, сам он находится под подпиской о невыезде. Подозреваемый, которому почти 80 лет, по словам собеседника газеты, пребывает в крайне тяжелом моральном и физическом состоянии, переживает за жену с инвалидностью. Наследников у супругов нет. Еще в начале недели источники “Ъ” сообщали, что Варшавера снимут с должности. Последние дни его телефон отключен, комментарии получить невозможно. В Департаменте культуры Москвы на запросы “Ъ FM” не ответили.