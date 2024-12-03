Экс-председатель Ростовского облсуда Елена Золотарева добивается возврата в «почетную» отставку

Бывший председатель Ростовского областного суда Елена Золотарева обжаловала в Верховном суде РФ отказ отменить решение ВККС о прекращении ее отставки. Информация о поступлении жалобы отражена в картотеке ВС.

Елена Золотарева ушла в отставку по собственному заявлению с 7 апреля 2023 года. Такая отставка по закону считается почетным уходом с должности с сохранением звания судьи и гарантий личной неприкосновенности.

Однако, спустя полтора месяца Елена Золотарева стала подозреваемой в получении взяток, в связи с чем было возбуждено уголовное дело (его расследование продолжается до сих пор). Спустя еще некоторое время ВККС приняла решение о прекращении ее отставки по собственному желанию и лишению судейских полномочий в связи с дисциплинарным проступком.

Елена Золотарева уже дважды обращалась в ВС с требованием отменить это решение, но ей было отказано. Теперь она подала жалобу на отказ, дата ее рассмотрения пока не назначена.

Подробнее об уголовном деле госпожи Золотаревой читайте в тексте «Ростовских судей ждут в „Лефортово“»

Вадим Водолазов