В перечень попадают лица, в отношении которых возбуждено уголовное дело по статье об экстремизме, терроризме или тяжком преступлении, совершенном по мотивам политической, расовой или религиозной ненависти. Согласно действующему законодательству, у попавших в перечень организаций и физических лиц блокируют средства на банковских счетах.