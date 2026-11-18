Писательницу Василину Орлову* внесли в перечень террористов и экстремистов
Писательница Василина Орлова (иноагент) внесена в перечень террористов и экстремистов, следует из данных Росфинмониторинга. Она проживает за пределами России.
28 ноября 2025 года Василину Орлову внесли в реестр иноагентов. Причиной стали распространение недостоверных сведений о действиях российской армии и заявления против специальной военной операции на Украине, утверждал Минюст.
В перечень попадают лица, в отношении которых возбуждено уголовное дело по статье об экстремизме, терроризме или тяжком преступлении, совершенном по мотивам политической, расовой или религиозной ненависти. Согласно действующему законодательству, у попавших в перечень организаций и физических лиц блокируют средства на банковских счетах.
Уголовное дело о «военных фейках» по ч. 2 ст. 207.3 УК против Василины Орловой завели в августе. В том же месяце МВД добавило ее в базу розыска, а 23 сентября писательницу заочно арестовали, следует из картотеки дел Останкинского райсуда Москвы.
* — Василина Орлова признана Минюстом иностранным агентом.