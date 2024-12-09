«У нас у всех таких последних дней очень много»

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь отправил в отставку своего заместителя и министра транспорта Виталия Кушнарева, а также главу минимущества Евгения Осыченко. Исполнять обязанности главы регионального минтранса стала Инна Володина, работавшая ранее замом министра. Минимущества временно возглавил бывший зам господина Осыченко Станислав Хлудин. Освобождение от занимаемой должности господина Кушнарева было ожидаемым, поскольку в отношении него расследуются дела о получении особо крупной взятки, а также незаконном хранении оружия. Евгения Осыченко эксперты «Ъ-Ростов» характеризуют как чиновника, при котором обанкротились крупнейшие предприятия региона. Сам экс-глава областного минимущества сравнивает свое увольнение со школьным выпускным или с расставанием с девушкой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь отправил в отставку своего заместителя и министра транспорта Виталия Кушнарева, а также главу минимущества Евгения Осыченко

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь отправил в отставку своего заместителя и министра транспорта Виталия Кушнарева, а также главу минимущества Евгения Осыченко

Фото: пресс-служба правительства Ростовской области

В понедельник, 9 декабря, временно исполняющий обязанности губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь уволил двух глав региональных министерств. Своих постов лишились заподозренный в коррупции заместитель губернатора и по совместительству министр транспорта Виталий Кушнарев, а также министр имущественно-земельных отношений Евгений Осыченко. О кадровых перестановках сообщила пресс-служба регионального правительства.

Причиной отставки Виталия Кушнарева стал его арест. Ранее «Ъ-Ростов» писал, что заместителя губернатора задержали 24 ноября при получении, предположительно, взятки 27 млн рублей. У чиновника дома также нашли незарегистрированные пистолет и ружье. Именно по статье о незаконном хранении оружия теперь уже бывший министр и был арестован.

По данным источника «Ъ-Ростов» в правоохранительных органах, сумма взятки, которую инкриминируют Кушнареву, может вырасти в несколько раз, так как «27 млн руб.— далеко не вся сумма, которую потребовал экс-чиновник».

Временно исполнять обязанности министра транспорта будет Инна Володина. Она уже была в этой должности, когда в апреле текущего года пост главы ведомства покинул Владимир Окунев и сразу три его зама.

Источники «Ъ-Ростов» в правительстве не исключили, что в ближайшее время из министерства транспорта уйдет и Дмитрий Мамелко. Его, напомним, задержали вместе с Кушнаревым, но после допроса отпустили.

Вторым уволенным министром стал глава министерства имущественных, земельных отношений, финансового оздоровления предприятий Ростовской области Евгений Осыченко. Бывший главный юрист областного правительства занял эту должность в декабре 2020 года. Он, по словам экспертов «Ъ-Ростов», как и Виталий Кушнарев, был человеком экс-губернатора Василия Голубева и прибыл с ним из Московской области. Исполнение обязанностей министра временно поручено его заместителю Станиславу Хлудину.

На должности министра имущества за все эти годы Евгений Осыченко особо не отметился. Журналистам он запомнился тем, что, еще будучи главой юридического департамента, на одном из пресс-брифингов во время режима самоизоляции заявил, что «люди не имеют права жить не по прописке».

Сам экс-министр в своем Telegram-канале сравнил уход из правительства с выпускным в школе или институте, прощанием с друзьями и даже с расставанием с девушкой. «В общем, на самом деле, у нас у всех таких последних дней очень много. И вот каким он должен быть? Когда он в самом деле — последний?» — задался вопросом экс-министр.

Он также вспомнил комдива Котова из «Утомленных солнцем» с его фразой «а ты что думал, я бумажечки всякие стану жечь? Письма писать» и заявил, что постарался провести своей последний день в правительстве как обычно. «Начал со своей ежедневной чашки кофе в хорошей компании. Потом обсуждения планов на неделю. Оперативка у губернатора, заседание правительства. Почта. Начальники отделов с текущими вопросами. Решения. Даже планы на будущее. В общем — обычный понедельник. Обычный день. Последний. У меня получилось сделать его обычным днем»,— написал Осыченко.

По мнению политолога, руководителя аналитического центра «Акценты» Антона Чаблина, отставка Осыченко вполне логична. «Функционал министерства Осыченко — не только имущественные и земельные отношения, но и финансовое оздоровление предприятий. А именно на этом направлении в Ростовской области крайне тяжелая ситуация. Только за последние четыре года (как раз когда министром работает Осыченко) обанкротились десятки крупных заводов: Исаевский машиностроительный (крупнейший производитель труб), Красносулинский металлургический, станкостроительный “Ковосвит”, кондитерская фабрика “Мишкино”, а еще крупнейший в ЮФО портовый элеватор ”Ковш”»,— отметил господин Чаблин.

По мнению политика и общественного деятеля Ивана Чумакова, увольнение ростовских чиновников — в интересах федерального центра. Смена губернатора, отмечает он, это фон зачистки. «Если говорить с точки зрения управленческо-организационной модели региона, то сняли чиновников по двум самым капиталоемким направлениям — имущественный комплекс и транспорт. Можно сказать, что федеральный центр стремится изолировать местные элиты от крупнейших бюджетных потоков»,— отметил эксперт.

По его словам, в России сейчас большой дефицит компетентных трудовых ресурсов, поэтому новому руководству области необходимо мобилизовать региональную власть. «Кадровые чистки на сегодняшнем этапе — лучшее средство»,— говорит господин Чумаков. Он не исключает, что транспортную и имущественную сферу Ростовской области ждет большой аудит, результаты которого будут учитываться при принятии внутренних управленческих решений.

Антон Чаблин напомнил, что еще по итогам 2021 года депутаты Заксобрания Ростовской области поставили «неуд» работы министерства Евгения Осыченко, обратившись к премьер-министру Михаилу Мишустину. Они, напомнил Антон Чаблин, описали ситуацию в промышленности региона как очень тяжелую — особенно в машиностроении, металлургии, в пищепроме. «С тех пор ситуация только ухудшалась, но со стороны Осыченко я решительных действий по спасению экономики не видел. Думаю, Юрий Слюсарь будет искать на этот пост реального антикризисного управляющего, видя катастрофическое положение донской экономики»,— резюмировал господин Чаблин.

Роман Никитин