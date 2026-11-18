Банк России уже раскритиковал Московскую биржу за излишнюю мягкость в отношении компаний. В октябре 2026 года первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин указал, что в вопросах регулирования рынка торговая площадка «чаще склоняется на сторону эмитентов». «Биржа могла бы сделать многое исходя из своих собственных документов, но с точки зрения внутреннего конфликта интересов и необходимости держать клиентов у себя они… очень осторожно к этому подходят и боятся принимать какие-то более четкие решения»,— заявлял топ-менеджер ЦБ. Тогда председатель набсовета биржи Сергей Швецов согласился, что площадка должна стать более самостоятельной. Однако в этот раз на бирже не ответили “Ъ”, почему не ввели собственные изменения в правила листинга. На СПБ Бирже не прокомментировали вопрос об ужесточении правил листинга, однако уточнили, что в рамках прелистинга проводят «комплексную экспертизу компании, в том числе и анализ ее финансового состояния».