Листингу добавят показателей
Котировальные списки привяжут к финансовым показателям эмитентов
ЦБ планирует привязать уровни котировальных списков к финансовым показателям эмитентов. Новые правила будут применяться как к новым эмитентам, так и к тем, чьи акции уже торгуются на бирже. Это может помочь инвесторам более уверенно оценивать ценные бумаги, особенно с учетом череды негативных кейсов в последнее время. Впрочем, гарантий стабильных и высоких доходов они не дадут и всех рисков не снимут.
Банк России намерен изменить правила листинга акций, чтобы уровень котировального списка бумаг зависел в том числе от финансовых показателей компании. Об этом 18 ноября заявила директор департамента корпоративных отношений ЦБ Екатерина Абашеева на Уральской конференции НАУФОР. Конкретные критерии пока не разработаны, однако площадки должны будут рассматривать собственные средства компании, соотношение долг/EBITDA, отсутствие или наличие выручки, заявила госпожа Абашеева. Новые изменения войдут в проект положения об изменениях правил листинга, который будет опубликован к началу декабря.
Изменения в правилах листинга назрели давно, указывают участники рынка.
Недавно инвесторы «обожглись на бумагах» компании «Евротранс», чьи акции входили в первый котировальный список, но из-за дефолта по облигациям будут сняты с торгов, указывает директор по работе с состоятельными клиентами «БКС Мир инвестиций» Тимур Хайруллин. «Такие кейсы подрывают доверие инвесторов к бирже и торгующимся на ней инструментам»,— заявляет эксперт. В сентябре «Евротранс» допустил полноценный дефолт по всем выпускам облигаций, и уже к 30 декабря его бумаги будут сняты с торгов Московской биржи.
Банк России уже раскритиковал Московскую биржу за излишнюю мягкость в отношении компаний. В октябре 2026 года первый зампред ЦБ Владимир Чистюхин указал, что в вопросах регулирования рынка торговая площадка «чаще склоняется на сторону эмитентов». «Биржа могла бы сделать многое исходя из своих собственных документов, но с точки зрения внутреннего конфликта интересов и необходимости держать клиентов у себя они… очень осторожно к этому подходят и боятся принимать какие-то более четкие решения»,— заявлял топ-менеджер ЦБ. Тогда председатель набсовета биржи Сергей Швецов согласился, что площадка должна стать более самостоятельной. Однако в этот раз на бирже не ответили “Ъ”, почему не ввели собственные изменения в правила листинга. На СПБ Бирже не прокомментировали вопрос об ужесточении правил листинга, однако уточнили, что в рамках прелистинга проводят «комплексную экспертизу компании, в том числе и анализ ее финансового состояния».
Планируется, что новые правила будут применяться как к новым эмитентам, так и к тем, чьи акции уже торгуются на бирже, причем для существующих эмитентов предусмотрен «значительный переходный период».
В настоящее время эмитенты, чьи акции входят в котировальные списки, должны регулярно отчитываться по МСФО, обеспечивать определенный объем сделок, а также выполнять требования по корпоративному управлению (иметь независимых членов в совете директоров, выработать политику в области внутреннего аудита и т. д.). На середину ноября в первый уровень листинга Московской биржи входят более 60 эмитентов, во второй — около 30 эмитентов. При этом внесписочные акции (не входящие в котировальные листы) не могут покупать неквалифицированные инвесторы, розничные ПИФы и НПФ.
Сергей Швецов, глава набсовета Московской биржи, 29 октября 2026 года:
«Это очень важная развилка (для биржи.— “Ъ”). Не быть инструментом регулятора, а быть отдельным, самостоятельным рыночным игроком».
По оценке главы Национальной ассоциации советников финансового планирования Андрея Паранича, «новые метрики позволят инвесторам увереннее оценивать бумаги, ориентируясь на уровни листинга». Для оценки компании наиболее важным финансовым показателем для инвестора-акционера является чистая прибыль. «Если говорить о реальном секторе экономики, важны также выручка и свободный денежный поток, тогда как для финансового сектора важны собственный капитал и его рентабельность»,— отмечает начальник аналитического отдела УК ПСБ Александр Головцов.
В ЦБ не ответили на запрос о том, намерены ли предъявлять подобные требования к эмитентам облигаций. Впрочем, как отметили участники рынка, на рынке долговых бумаг такими метриками являются кредитные рейтинги. Согласно данным ЦБ, чтобы войти в котировальные списки, облигации компании должны иметь рейтинг ВВВ или выше. «Рейтинговое агентство проверяет множество финансовых показателей компании, так что его оценка выступает надежным индикатором устойчивости бизнеса и, как следствие, способности обслуживать долг»,— заявляет управляющий директор по рынкам акционерного капитала «Финам» Леонид Павликов.