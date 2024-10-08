Гражданскую ответственность оценят с помощью камер

До 1 ноября МВД, ЦБ и Минцифры решат, запускать ли проверки ОСАГО через камеры и рассылки уведомлений автовладельцам через портал «Госуслуги». Штрафы рассылать пока не будут. Привлечение камер для контроля за ОСАГО планируется более десяти лет. С 1 марта 2025 года ГИБДД перестанет проверять ОСАГО при регистрации автомобилей и представители страхового рынка опасаются, что водители станут заключать еще меньше договоров об автогражданской ответственности. Между тем, по оценкам Российского союза автостраховщиков, до 3,6 млн россиян и сейчас ездят без полиса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Для запуска автоматической проверки полисов ОСАГО через камеры нужно доработать систему МВД «Паутина»

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Для запуска автоматической проверки полисов ОСАГО через камеры нужно доработать систему МВД «Паутина»

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Ряд СМИ сообщил в понедельник о принятом в правительстве решении начать с 1 марта 2025 года эксперимент по проверке полисов ОСАГО с помощью дорожных камер с последующей рассылкой через «Госуслуги» уведомлений (пока без штрафов) владельцам, которые управляют транспортными средствами без договора автогражданки. Пилот обсуждался на совещании у заместителя руководителя аппарата правительства РФ Алексея Уварова, в котором приняли участие представители МВД, ЦБ, Минтранса, Минюста, страховщики. “Ъ” ознакомился с протоколом мероприятия.

Сейчас наличие договора ОСАГО у водителей проверяют инспектора ГИБДД, штраф за отсутствие полиса составляет 800 руб. В 2023 году было вынесено более 2 млн подобных постановлений. Создание же системы, о которой идет речь, обсуждается более десяти лет. “Ъ” неоднократно рассказывал, что сценарии запуска контроля становились темой для дискуссий на различных площадках.

По оценкам Российского союза автостраховщиков (РСА), 7–10% российских водителей, то есть от 2,5 млн до 3,6 млн человек, ездят без полиса автогражданской ответственности. В случае ДТП с их участием пострадавшему приходиться взыскивать понесенный ущерб через суд.

В последние месяцы страховщики активизировали усилия по запуску автоматизированной системы проверки ОСАГО. Дело в том, что с 1 марта 2025 года ГИБДД не будет проверять страховку при постановке на учет транспортного средства (соответствующий закон уже принят), а значит, пропадает и этот инструмент контроля за автогражданкой. Участники страхового рынка, рассказывал ранее “Ъ”, этому решению сопротивлялись, но остановить принятие поправок не смогли. В марте 2023 года глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков просил правительство ускорить подключение дорожных камер к проверке ОСАГО.

Тем временем, как выяснил “Ъ”, есть несколько препятствий для полноценного старта системы.

Так, представители ГИБДД, принимавшие участие в правительственном совещании, ссылаются на серьезные проблемы с доступностью полисов для граждан, например, в ряде регионов сложно заключить договор ОСАГО мотоциклистам. Полицейское ведомство указывает и на недостатки «реестра ОСАГО», в частности «неполноту сведений» в нем. Ряд регистрационных подразделений ГИБДД, по данным “Ъ”, ранее сталкивались с ошибками, проверяя документы на транспортные средства. Эта причина, напомним, упоминалась МВД неоднократно и в предыдущие годы. С 1 октября 2024 года данные обо всех полисах хранятся в Национальной страховой информационной системе (НСИС), которую курирует ЦБ (раньше они хранились в АИС ОСАГО Российского союза автостраховщиков). Приоритетом работы системы является «чистота» данных, заявили вчера “Ъ” в НСИС.

Кроме того, для проверки через камеры нужно доработать систему МВД «Паутина» — она должна уметь обмениваться данными с НСИС. Техзадание на модернизацию давно готово, но, по сведениям “Ъ”, тендер на доработку пока не завершен по независящим от ГИБДД причинам.

Выносить штрафы за отсутствие ОСАГО с помощью камер пока рано, согласились участники совещания в правительстве: нужно ограничиться уведомлениями. Вопрос должен быть «проработан» до 1 ноября 2024 года. Этим займутся МВД совместно с ЦБ и Минцифры.

Похожий эксперимент, напомним, уже проводился в 2019 году в Москве. Тогда за два месяца адресатам направили 11 тыс. подобных уведомлений, правда, без участия портала «Госуслуги». В пресс-службе Минцифры вчера сказали, что на данный момент нет «нормативных документов», позволяющих провести новый пилот. В ведомстве не уточнили, о каких документах идет речь.

Эксперимент даст четкую аналитику по реальному количеству застрахованных по ОСАГО, заявили вчера в РСА: если жалоб на некорректные предупреждения не будет, а число водителей без полиса начнет уменьшаться, можно будет начать выносить штрафы. Для этого, в свою очередь, нужны изменения к КоАП, где пропишут, в частности, правило «не более одного штрафа в сутки» за отсутствие полиса. Поправки уже подготовил Анатолий Аксаков, именно они и послужили поводом для проведения совещания в правительстве.

Иван Буранов