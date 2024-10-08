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Коммерсантъ FM
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Гражданскую ответственность оценят с помощью камер

В правительстве обсуждают автоматическую проверку полисов ОСАГО

До 1 ноября МВД, ЦБ и Минцифры решат, запускать ли проверки ОСАГО через камеры и рассылки уведомлений автовладельцам через портал «Госуслуги». Штрафы рассылать пока не будут. Привлечение камер для контроля за ОСАГО планируется более десяти лет. С 1 марта 2025 года ГИБДД перестанет проверять ОСАГО при регистрации автомобилей и представители страхового рынка опасаются, что водители станут заключать еще меньше договоров об автогражданской ответственности. Между тем, по оценкам Российского союза автостраховщиков, до 3,6 млн россиян и сейчас ездят без полиса.

Для запуска автоматической проверки полисов ОСАГО через камеры нужно доработать систему МВД «Паутина»

Для запуска автоматической проверки полисов ОСАГО через камеры нужно доработать систему МВД «Паутина»

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Для запуска автоматической проверки полисов ОСАГО через камеры нужно доработать систему МВД «Паутина»

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Ряд СМИ сообщил в понедельник о принятом в правительстве решении начать с 1 марта 2025 года эксперимент по проверке полисов ОСАГО с помощью дорожных камер с последующей рассылкой через «Госуслуги» уведомлений (пока без штрафов) владельцам, которые управляют транспортными средствами без договора автогражданки. Пилот обсуждался на совещании у заместителя руководителя аппарата правительства РФ Алексея Уварова, в котором приняли участие представители МВД, ЦБ, Минтранса, Минюста, страховщики. “Ъ” ознакомился с протоколом мероприятия.

Сейчас наличие договора ОСАГО у водителей проверяют инспектора ГИБДД, штраф за отсутствие полиса составляет 800 руб. В 2023 году было вынесено более 2 млн подобных постановлений. Создание же системы, о которой идет речь, обсуждается более десяти лет. “Ъ” неоднократно рассказывал, что сценарии запуска контроля становились темой для дискуссий на различных площадках.

По оценкам Российского союза автостраховщиков (РСА), 7–10% российских водителей, то есть от 2,5 млн до 3,6 млн человек, ездят без полиса автогражданской ответственности. В случае ДТП с их участием пострадавшему приходиться взыскивать понесенный ущерб через суд.

В последние месяцы страховщики активизировали усилия по запуску автоматизированной системы проверки ОСАГО. Дело в том, что с 1 марта 2025 года ГИБДД не будет проверять страховку при постановке на учет транспортного средства (соответствующий закон уже принят), а значит, пропадает и этот инструмент контроля за автогражданкой. Участники страхового рынка, рассказывал ранее “Ъ”, этому решению сопротивлялись, но остановить принятие поправок не смогли. В марте 2023 года глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков просил правительство ускорить подключение дорожных камер к проверке ОСАГО.

Тем временем, как выяснил “Ъ”, есть несколько препятствий для полноценного старта системы.

Так, представители ГИБДД, принимавшие участие в правительственном совещании, ссылаются на серьезные проблемы с доступностью полисов для граждан, например, в ряде регионов сложно заключить договор ОСАГО мотоциклистам. Полицейское ведомство указывает и на недостатки «реестра ОСАГО», в частности «неполноту сведений» в нем. Ряд регистрационных подразделений ГИБДД, по данным “Ъ”, ранее сталкивались с ошибками, проверяя документы на транспортные средства. Эта причина, напомним, упоминалась МВД неоднократно и в предыдущие годы. С 1 октября 2024 года данные обо всех полисах хранятся в Национальной страховой информационной системе (НСИС), которую курирует ЦБ (раньше они хранились в АИС ОСАГО Российского союза автостраховщиков). Приоритетом работы системы является «чистота» данных, заявили вчера “Ъ” в НСИС.

Кроме того, для проверки через камеры нужно доработать систему МВД «Паутина» — она должна уметь обмениваться данными с НСИС. Техзадание на модернизацию давно готово, но, по сведениям “Ъ”, тендер на доработку пока не завершен по независящим от ГИБДД причинам.

Выносить штрафы за отсутствие ОСАГО с помощью камер пока рано, согласились участники совещания в правительстве: нужно ограничиться уведомлениями. Вопрос должен быть «проработан» до 1 ноября 2024 года. Этим займутся МВД совместно с ЦБ и Минцифры.

Похожий эксперимент, напомним, уже проводился в 2019 году в Москве. Тогда за два месяца адресатам направили 11 тыс. подобных уведомлений, правда, без участия портала «Госуслуги». В пресс-службе Минцифры вчера сказали, что на данный момент нет «нормативных документов», позволяющих провести новый пилот. В ведомстве не уточнили, о каких документах идет речь.

Эксперимент даст четкую аналитику по реальному количеству застрахованных по ОСАГО, заявили вчера в РСА: если жалоб на некорректные предупреждения не будет, а число водителей без полиса начнет уменьшаться, можно будет начать выносить штрафы. Для этого, в свою очередь, нужны изменения к КоАП, где пропишут, в частности, правило «не более одного штрафа в сутки» за отсутствие полиса. Поправки уже подготовил Анатолий Аксаков, именно они и послужили поводом для проведения совещания в правительстве.

Иван Буранов

Совет федерации одобрит закон о лишении водительских прав за сокрытие номерных знаков

Комитет Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству вчера рекомендовал одобрить на пленарном заседании 9 октября правительственные поправки к КоАП, позволяющие на 1–1,5 года лишать прав водителей, использующих «устройства» для скрытия или маскировки автомобильных номеров. Речь идет о специальных рамках, переворачивающих номерной знак при проезде под камерой (управляются пультом из салона). Согласно поправкам, полицейские будут конфисковывать устройства при выявлении нарушения.

Рамки, напомним, используются, чтобы избежать штрафных «писем счастья» и сэкономить при движении по платным дорогам, где действует система безбарьерного проезда «Свободный поток» (ЦКАД, М-12). Сейчас использование таких устройств грозит штрафом в размере 5 тыс. руб. или лишением прав на срок до трех месяцев, но отдельного состава именно этого нарушения в КоАП нет. Существующие санкции нарушителей не останавливают, поясняли ранее в МВД.

Законопроект был внесен в Госдуму в мае 2024 года и принят 1 октября.

Иван Буранов

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