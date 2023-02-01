Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Презумпция ДНК-виновности

Подпасть под обязательную геномную регистрацию будет проще, чем удалиться из базы

Комитет Совета федерации по госстроительству во вторник рекомендовал одобрить правительственный закон о расширении обязательной геномной регистрации — как ожидается, верхняя палата утвердит его на пленарном заседании 1 февраля. Однако у некоторых сенаторов возникли вопросы к механизму исключения из базы ДНК тех, кто получил право на реабилитацию: процедура может оказаться слишком сложной, полагают они.

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Новый закон существенно расширяет перечень лиц, у которых будут принудительно отбирать ДНК для внесения в специальную базу данных. Сейчас, напомнила коллегам зампред комитета по госстроительству Ирина Рукавишникова, такая мера предусмотрена только в отношении осужденных за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, а также любых преступлений против половой неприкосновенности. После принятия поправок принудительная геномная регистрация ждет всех осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свободы, всех подозреваемых и обвиняемых, а также лиц, подвергнутых административному аресту.

Радикальное расширение возможностей для принудительного сбора биоматериала сопровождалось активной дискуссией в Госдуме. В частности, коммунист Алексей Куринный предлагал подвергать геномной регистрации только лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении тяжких и особо тяжких преступлений. Но единственной уступкой стала внесенная единороссами поправка, закрепляющая порядок уничтожения геномной информации в случае возникновения у подозреваемых, обвиняемых или осужденных права на реабилитацию.

Вопросы возникли и у сенаторов. Непонятно, почему биометрические персональные данные следует отбирать у всех подозреваемых и обвиняемых, горячилась Елена Мизулина. «Это же какой-то беспредел, они же еще невиновные, зачем это надо?» — недоумевала она. Понятно, когда это делается в отношении признанных осужденных: если имеет место рецидив, то его можно быстро выявить,— но отбор биометрических данных — это ограничение свободы личности, и необходимо как следует взвесить, к лицам с каким статусом его следует применять, настаивала сенатор. «У нас подозреваемым стать вообще ничего не стоит, легко,— напомнила она коллегам.— Постановление вынесли о привлечении в качестве подозреваемого, потому что он находился в том месте, где произошло преступление,— и можно все данные забирать, без его согласия!»

Закон имеет большое значение для защиты граждан от преступлений, возражал представитель МВД Александр Авдейко. Зарубежный опыт говорит, что реально работать геномная регистрация начинает с базы в 1% населения, а благодаря обсуждаемому закону на учете МВД будет уже около 4%, рассчитывают в министерстве. Звучат опасения, что эта информация будет использована в каких-то иных целях, кроме идентификации личности, но это невозможно, успокоил сенаторов господин Авдейко: при геномной регистрации исследуют только участки ДНК, которые не несут информацию о физическом и физиологическом состоянии — максимум пол можно определить. «Ограничения прав как таковых не происходит»,— заверил представитель МВД. Но главу комитета по госстроительству Андрея Клишаса он не убедил: раз закон предусматривает право на реабилитацию и возможность уничтожения данных, значит, исходит из того, что какие-то права все-таки нарушены, резонно заметил сенатор.

Госпожа Мизулина обратила внимание и на громоздкую процедуру восстановления прав: для этого потребуется отдельное постановление суда, которое необходимо будет приложить к заявлению. Постановление может быть вынесено одновременно с решением суда, для этого не нужно затевать отдельный процесс, заверила коллегу госпожа Рукавишникова. Но в итоге сенаторы все-таки решили дополнительно изучить предлагаемую процедуру и, в частности, уточнить, как ее понимают в Верховном суде.

Адвокат Дмитрий Аграновский отмечает, что добиться реабилитации бывает очень непросто: и по уголовным, и по административным делам такие решения принимаются крайне редко. Из этого следует, что на уничтожение своей биометрии смогут претендовать далеко не все лица, попавшие в базу. Кроме того, добавляет адвокат, практика показывает, что даже формальное оправдание еще не гарантирует удаления данных. Фактически же речь идет о создании еще одного инструмента контроля за гражданами, полагает эксперт. И здесь, по его мнению, очень важно найти баланс между техническими возможностями сыска и неприкосновенностью частной жизни законопослушных людей.

Адвокат Владислав Ватманюк указывает, что в последние годы биометрическая информация становится широко распространенным способом идентификации. Все чаще появляются системы опознавания индивидуальных характеристик определенного лица, с помощью них расследуется немалый объем уголовных дел и дел об административных правонарушениях. Но в случае обязательной регистрации лиц, привлекаемых к административной ответственности, может возникнуть вопрос о соразмерности таких ограничений, предупреждает эксперт: «Не исключено, что в ближайшем будущем мы увидим факты обращения граждан в Конституционный суд по этому вопросу».

Анастасия Корня

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...