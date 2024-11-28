Финрезультат сократился вместе с прибылью

Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) компаний РФ в январе—сентябре сократился на 19,1% относительно такого же периода прошлого года — до 21,368 трлн руб., сообщил в среду Росстат. Финрезультат к сопоставимому периоду снижается уже четвертый месяц подряд, но сейчас — более значительно. По итогам августа сокращение показателя составляло 5,8%, июля — 6,3%, июня — 5,8%. Снижение происходит в том числе из-за высокой базы прошлого года: финрезультат в 2023-м заметно рос во второй половине года и по его итогам прибавил 35%. Существенной скачок тогда произошел как раз по итогам сентября — прирост к сопоставимому периоду 2022-го составлял 24,3% после 2,6% по результатам восьми месяцев.

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Впрочем, сокращение финансового результата происходит и из-за снижения прибыли организаций. По данным Федеральной налоговой службы (ФНС), по итогам полугодия она сократилась на 2,1% (до 17,7 трлн руб.) к уровню первой половины 2023 года. Более свежие данные ФНС, уже о налоге с прибыли, показывают, что и далее сокращение было сопоставимым: в консолидированный бюджет РФ по итогам января—октября поступило 6,6 трлн руб. налога — почти на 2% (на 120 млрд руб.) меньше, чем за такой же период 2023 года. Причинами сокращения (на фоне инфляции в 8,8%) налоговая служба называет снижение экспортной цены на газ и объемов экспорта нефти, а также «влияние мировой конъюнктуры на цену реализации металлургической продукции» (алюминий, никель, алюминий) в четвертом квартале 2023-го и в первом полугодии 2024 года.

Еще более свежие цифры от министра финансов Антона Силуанова свидетельствуют, что в ноябре темпы сокращения налога на прибыль только ускорились. Выступая в среду в Совете федерации, он сообщил, что на 20 ноября поступления налога на прибыль снизились к тому же периоду прошлого года уже на 7%, на 357 млрд руб. Наиболее сложная ситуация — у Кемеровской области (минус 59%), также существенный минус, в частности, у Новгородской, Мурманской и Вологодской областей. «Ситуация понятна. Это либо сырьевые угольные отрасли, либо регионы, где есть предприятия экспортно ориентированные, по которым экспорт по тем или иным причинам сократился»,— пояснил министр.

Вадим Вислогузов