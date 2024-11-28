Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Финрезультат сократился вместе с прибылью

Мониторинг налогов

Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) компаний РФ в январе—сентябре сократился на 19,1% относительно такого же периода прошлого года — до 21,368 трлн руб., сообщил в среду Росстат. Финрезультат к сопоставимому периоду снижается уже четвертый месяц подряд, но сейчас — более значительно. По итогам августа сокращение показателя составляло 5,8%, июля — 6,3%, июня — 5,8%. Снижение происходит в том числе из-за высокой базы прошлого года: финрезультат в 2023-м заметно рос во второй половине года и по его итогам прибавил 35%. Существенной скачок тогда произошел как раз по итогам сентября — прирост к сопоставимому периоду 2022-го составлял 24,3% после 2,6% по результатам восьми месяцев.

Впрочем, сокращение финансового результата происходит и из-за снижения прибыли организаций. По данным Федеральной налоговой службы (ФНС), по итогам полугодия она сократилась на 2,1% (до 17,7 трлн руб.) к уровню первой половины 2023 года. Более свежие данные ФНС, уже о налоге с прибыли, показывают, что и далее сокращение было сопоставимым: в консолидированный бюджет РФ по итогам января—октября поступило 6,6 трлн руб. налога — почти на 2% (на 120 млрд руб.) меньше, чем за такой же период 2023 года. Причинами сокращения (на фоне инфляции в 8,8%) налоговая служба называет снижение экспортной цены на газ и объемов экспорта нефти, а также «влияние мировой конъюнктуры на цену реализации металлургической продукции» (алюминий, никель, алюминий) в четвертом квартале 2023-го и в первом полугодии 2024 года.

Еще более свежие цифры от министра финансов Антона Силуанова свидетельствуют, что в ноябре темпы сокращения налога на прибыль только ускорились. Выступая в среду в Совете федерации, он сообщил, что на 20 ноября поступления налога на прибыль снизились к тому же периоду прошлого года уже на 7%, на 357 млрд руб. Наиболее сложная ситуация — у Кемеровской области (минус 59%), также существенный минус, в частности, у Новгородской, Мурманской и Вологодской областей. «Ситуация понятна. Это либо сырьевые угольные отрасли, либо регионы, где есть предприятия экспортно ориентированные, по которым экспорт по тем или иным причинам сократился»,— пояснил министр.

Вадим Вислогузов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...